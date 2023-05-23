減重也可安心吃！營養師傳授吃義大利麵「3大原則」：直麵最好

▲減重時吃義大利麵有學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

美味的義大利麵，應該很少人能抗拒得了，尤其是減肥時對於熱量更是錙銖必較，營養師余朱青就在臉書分享，減重也能吃義大利麵，只要遵循3個健康原則，就可以安心吃！

#醬料選擇

常見的義大利麵醬料大概分為紅醬、青醬、白醬，而熱量由高至低分別為白醬＞青醬＞紅醬＞清炒，營養師建議享用食材的原汁原味，不額外添加最健康。

紅醬：加番茄糊、番茄醬或砂糖，導致鈉含量及糖分過高。

白醬：使用奶油、麵粉及鮮奶油來製作，高油脂也高醣分。

青醬：為了順口而加入大量鮮奶油，反而會增加身體負擔。

清炒：以大量調味料來改善沒有醬汁，結果攝取過多鹽分。

▲斜管麵容易吸取醬汁，容易讓人吃進更多熱量。

#麵條造型

營養師提醒，麵條造型越有立體空間，越能把醬汁塞好塞滿，讓你不知不覺吃進更多熱量，想要控制熱量的話，長直麵條是最好的選擇。

▲可以挑選海鮮口味義大利麵，幫助補足優質蛋白質。

#配菜

營養師指出，外面販售的義大利麵普遍缺少蔬菜類食物，又常搭配加工或油炸類等脂肪和量高的配料，並不是均衡的飲食搭配，建議選擇雞肉或是海鮮等低脂肪蛋白質，搭配一盤生菜沙拉，就能讓營養更均衡。