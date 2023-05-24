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養肝＝養命！營養師曝「5大護肝食物」　有助脂肪代謝、增強排毒

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▲▼ 營養師曝5種養肝食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師推薦平時可多吃5種「養肝食物」。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

俗話說「養肝就是養命」，可是一點都不誇張，肝臟是人體最大的排毒器官，包含來自於飲食、不良生活習慣或環境中的有害物等，都會加重肝臟的負擔。營養師毛蕾就提醒，平時一定要注意肝臟養護，而想要肝臟好，他建議可多吃以下5種護肝養肝食物，幫助減緩肝臟損傷、增強排毒能力。

▲▼ 營養師曝5種養肝食物 。（圖／達志示意圖）

＃青花菜

富含β-胡蘿蔔素、維生素C、植化素硫代葡萄糖苷，具有抗氧化、抗發炎作用和抗癌的潛力，有助於增強肝臟解毒的能力。

▲▼ 營養師曝5種養肝食物 。（圖／達志示意圖）

＃大豆及豆製品

包括黃豆、黑豆、豌豆、豆腐、豆漿、腐竹等豆類和豆製品，富含優質蛋白、不飽和脂肪酸、維生素E和植物固醇，有助於調節脂肪代謝，預防肝臟脂肪的堆積。

＃深海魚類

像是鮭魚、鯧魚、海鱸魚、帶魚等深海魚類，富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於抗發炎、預防肝臟脂肪堆積、維護心血管健康。

▲▼ 營養師曝5種養肝食物 。（圖／達志示意圖）

＃藍莓

藍莓富含多酚類的物質，尤其是花青素，有很強的抗氧化作用，有助於減緩肝臟損傷和纖維化的發展，提高免疫細胞反應。

＃橄欖油

橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，用它來代替飽和脂肪，有助於增加血液中的「好膽固醇」高密度膽固醇（HDL）、降低「壞膽固醇」低密度膽固醇（LDL），幫助減少肝臟脂肪和心血管疾病的風險。 

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