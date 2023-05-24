溥儀的「錶王」拍出1.9億天價　創皇帝御藏腕錶史上最高紀錄

▲富藝斯拍賣官Thomas Perazzi拍出清朝末代皇帝溥儀曾珍藏的PP型號96「Quantieme Lune」。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）昨晚於香港舉辦《御藏百達翡麗專場》拍賣會，上拍清朝末代皇帝愛新覺羅溥儀曾珍藏的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號96「Quantieme Lune」腕錶以及他的摺扇、筆記等遺物，最受矚目的PP錶歷經6分鐘激烈競價後，最終由一位居住在香港的亞洲藏家透過電話委託以約191,927,000元（港幣4,885萬）標下，創下最貴PP型號96、皇帝御藏腕錶史上最高拍賣紀錄、富藝斯亞洲鐘錶拍賣歷來最高成交價拍品等3項紀錄。





▲溥儀曾珍藏的PP型號96「Quantieme Lune」腕錶，由一位居住在香港的亞洲藏家透過電話委託投得，成交價約191,927,000元。





▲溥儀PP錶下方的皮質封面孔子《論語》和《中國隨筆》手稿筆記本以約3,742,000元成交，較拍前估價高近5倍。

富藝斯《御藏百達翡麗專場》共吸引全球56個國家和地區的收藏家參與競投，除了逾1.9億元天價成交的PP型號96「Quantieme Lune」腕錶備受矚目，溥儀其他遺珍也在同場標出比估價高出數倍的佳績，例如在東京親筆題詩贈予其俄籍翻譯格爾基別兒面濶夫之紅色紙扇以約2,395,000元拍出，高達拍前估價6倍；而能一窺他的思想《中國隨筆》手稿筆記本和一本皮質封面的孔子《論語》，以約3,742,000元成交，較拍前估價高近5倍，整場專拍總成交額約203,902,000元（港幣51,898,000元）。





▲溥儀於東京親筆題詩並贈予其翻譯格爾基別兒面濶夫的紅色紙扇，拍出約2,395,000元。

名人的收藏總能在拍賣會上吸引目光，蘇富比（Sotheby’s）將於9月舉行6場搖滾巨星、皇后合唱團主唱費迪墨格里（Freddie Mercury）從未公開的藏品拍賣，包括他生前所穿的舞台服裝、歌詞手稿、藝術及裝飾工藝品、日本藝術、珍貴精品、個人物品，並首開先例在他位於倫敦西區肯辛頓的 「花園寓舍」（Garden Lodge）舉辦專題展覽，自8月4日至9月5日展出全部約 1,500 件的各式物品，此處一直保留著他生前時的佈置，幾乎沒有任何變動，可見他喜愛的維多利亞時期畫作、二十世紀藝術名家紙本作品、玻璃工藝廠牌的藝術品等。





▲蘇富比9月將上拍搖滾巨星費迪墨格里舞台服裝、歌詞手稿、藝術及裝飾工藝品、日本藝術、珍貴精品、個人物品。（圖／蘇富比提供，以下同）





▲搖滾巨星費迪墨格里位於倫敦西區肯辛頓的 「花園寓舍」8月4日將開放1個月，展出他珍藏的藝術品與拍品。



▲費迪墨格里逝世30年多年以來，「花園寓舍」一直保留著他生前時的佈置與藝術品。