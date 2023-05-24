營養師推「4種抗糖化食物」讓你越吃越美！抗氧化還遠離慢性發炎

▲營養師建議平時可多吃4種「抗糖化食物」，幫助抗氧化抗衰老。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

這幾年「抗糖化」一詞很紅，應該有不少人都聽說過，抗糖化沒做好，肌膚會變差還老得快，不僅臉部變鬆垮，還容易長皺紋、暗沉發黃。營養師谷傳玲就表示這是真的，糖化反應不僅會加速肌膚衰老，也會引發發炎反應，影響身體健康，所以建議不論男性或女性都要做好抗糖化，她也分享4類抗糖化效果好的食物，建議平時可多吃，幫助抗氧化、抗衰老，讓你越吃越年輕、越吃越美。

谷傳玲首先解釋抗糖化的原理，如果吃的食物升血糖很快，在體內吸收入血液後就會有大量的葡萄糖，而這種還原醣會和蛋白質結合，經過一系列的反應，最終就會形成糖化終產物（AGEs），而AGEs會破壞皮膚的膠原蛋白和彈性蛋白，讓皮膚狀態老化、越來越差。

另外，AGEs的形成也會伴隨著自由基的產生，自由基不僅會加速AGEs的形成，其本身也會攻擊細胞，引發發炎反應。這樣就會讓皮膚狀態雪上加霜，容易失去彈性、長皺紋、長斑、長痘，老得特別快。

所以要抗糖化，關鍵就是要從源頭上保持血糖的平穩。簡單來說，就是各種精緻碳水、含糖的食物都要少吃，才不會有過量的葡萄糖和蛋白結合，形成AGEs，並且做好抗氧化。她就建議以下4類抗糖化、抗氧化很強的食物，平時可以多吃。

＃深色蔬果



像是紫甘藍、藍莓、桑葚等富含的花青素，番茄富含的茄紅素，胡蘿蔔、芒果富含的β-胡蘿蔔素，都是抗氧化能力特別強的成分。建議每天要吃到3～5個拳頭大小的蔬菜量，其中一半最好要是深色的，一天還要吃到2～3個拳頭份量的水果。

＃深海魚



深海魚富含的DHA，不僅能抗氧化，還能抗發炎，谷傳玲表示想要抗老、變美，吃魚一定少不了。像是鮭魚、青花魚、海鱸魚、帶魚等魚類都可以，建議每周至少吃2次，每次吃一個手掌大小的量。

＃綠茶



綠茶富含的茶多酚，抗氧化能力很好，但谷傳玲提醒，泡茶時要用攝氏70～80度的溫水泡，不要用100度的沸水泡，這樣才可以保留更多的茶多酚。

＃咖啡



咖啡富含的咖啡酸和綠原酸，都擁有非常好的抗氧化效果，但建議要選不加糖也不加奶泡的黑咖啡，像是星巴克的美式咖啡份量，一天可以喝2大杯。