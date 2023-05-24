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史嘉蕾喬韓森藏好身材　粉紅裝網批「被硬挺布料困住」

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▲▼ 電影小行星城坎城首映 。（圖／路透社）

▲電影《小行星城》演員傑森薛茲曼（左起）、導演魏斯安德森、史嘉蕾喬韓森與湯姆漢克斯一同出席首映會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

由魏斯安德森（Wes Anderson）執導的電影《小行星城》（Asteroid City）昨於坎城影展舉辦首映會，此新片卡司陣容華麗，主演的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、安卓亞布洛迪（Adrien Brody）齊聚坎城一起造勢，身穿Prada粉紅禮服的史嘉蕾喬韓森在男星一片黑色正裝中格外耀眼，不過她這身直筒設計禮服引來兩極評論，有粉絲讚她美麗如昔，也有網友呼籲品牌別再用硬挺布料困住女星了。

▲▼ 電影小行星城坎城首映 。（圖／路透社）

▲身穿粉紅Prada禮服的史嘉蕾喬韓森（右）與老公科林約斯特甜蜜現身。（圖／路透社）

史嘉蕾喬韓森昨挽著老公科林約斯特走上坎城影展紅毯，她不時深情望著老公的甜蜜模樣，吸引鎂光燈搶拍，而她所穿的Prada禮服也引起熱烈討論，上方為錯視胸罩結合緞面平口直筒裙裝，不少網友表達對此造型失望，認為無法顯現史嘉蕾喬韓森的身材優勢，且此直筒剪裁也讓人憶起安海瑟薇曾在奧斯卡所穿的Prada禮服，直批缺乏新意。

▲▼ 電影小行星城坎城首映 。（圖／路透社）

▲安卓亞布洛迪拿起手機與攝影們一起玩自拍。（圖／路透社）

▲▼ 電影小行星城坎城首映 。（圖／路透社）

▲《創造安娜》茱莉婭加納穿Gucci禮服參加《小行星城》首映會，非常搶眼。

獲邀參加首映會的女星們穿搭也受矚目，《創造安娜》女主角茱莉婭加納（Julia Garner）穿著Gucci禮服亮相，不停甩動裙擺讓媒體捕捉最美身影；大陸女星范冰冰則穿澎湃的Tamara Ralph羽毛裝，緊牽著特斯拉執行長馬斯克的名模媽媽梅伊馬斯克（Maye Musk）一起登紅毯，彰顯兩人的好交情，范冰冰稱梅伊為「我深深敬仰的女人」。

▲▼范冰冰與梅伊馬斯克 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰（右）穿著Tamara Ralph羽毛裝，與梅伊馬斯克手牽手走紅毯。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

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關鍵字：

史嘉蕾喬韓森, 坎城影展, 小行星城, 范冰冰

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