Rosé十頭身長腿走路畫面魅惑爆表！高跟鞋太逼人，上車秒換這雙拖鞋

記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Rosé 22日品牌大使身份出席SAINT LAURENT首爾Pop-up Store開幕活動，她身穿激短的黑色小禮服，展露姣好十頭身比例，現場影片曝光，只見Rosé一雙逆天長腿邁開步伐、畫面魅惑指數爆表，不過時常穿著逼人高跟鞋肯定不舒適，照片中發現，Rosé在車上準備了這雙「adidas拖鞋」隨時換穿。

▲Rosé穿著小禮服出席首爾活動。（圖／翻攝自IG）

Rosé日前才於坎城影展上亮相，新鮮的「胎毛瀏海」造型讓她成為紅毯上的焦點，這回她收起瀏海，再次回歸大波浪捲髮，並延續SAINT LAURENT女郎的性感風格，現身首爾活動。

活動上Rosé一身黑色小禮服，極短的裙襬讓她露出整雙美腿，轉身大面積背部中空，更是性感撩人，現場影片中，Rosé大步走向拍攝地點，幾秒鐘畫面令人忍不住不斷重播，魅惑指數破表。

▲Rosé出席首爾活動。（圖／翻攝自IG）

這天Rosé腳上的高跟鞋很美也很逼人，在她Po出的照片中可以發現，回到保母車上的她，馬上把鞋脫了一半，一旁還早已準備了一雙拖鞋，而這雙拖鞋粉絲們可以更輕鬆的入手同款，為adidas Originals 的「ADILETTE 22」漣漪波紋拖鞋。

▲Rosé準備了一雙「adidas拖鞋」。（圖／翻攝自IG）