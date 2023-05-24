沙烏地阿拉伯千金將成約旦「最美王妃」　婚前派對禮服繡兩國元素

▲約旦王后拉尼婭（右起）為準媳婦拉吉瓦哈立德阿爾賽芙舉辦婚前祝福派對，兩位約旦公主也參與盛會。（圖／翻攝queenrania IG）

記者陳雅韻／綜合報導

「阿拉伯的黛安娜」約旦王后拉尼婭（Queen Rania）與約旦國王阿卜杜拉二世的長子王儲胡笙阿卜杜拉（Hussein bin Abdullah），將於6月1日與沙烏地阿拉伯富商之女拉吉瓦哈立德阿爾賽芙（Rajwa Al Saif）結婚，王后拉尼婭特別為未來媳婦準備婚前祝福的Henna彩繪花朵派對，準新娘特別向設計師品牌Honayda訂製融合兩國特色的禮服，頭紗刺繡7顆代表約旦的星星與首都安曼的7座山，同時裝飾裝飾象徵沙烏地阿拉伯的棕櫚樹，相當別緻。

▲約旦王儲胡笙阿卜杜拉（右）將於6月1日與拉吉瓦哈立德阿爾賽芙完婚。

28歲的拉吉瓦哈立德阿爾賽芙是沙烏地阿拉伯最大工程建築公司創辦人哈立德的掌上明珠，畢業於紐約雪城大學建築系，畢業後便於洛杉磯的建築設計公司工作，去年8月她與約旦王儲胡笙阿卜杜拉訂婚，美貌與智慧兼具的她，被網友狂讚將是「最美王妃」。

▲拉吉瓦哈立德阿爾賽芙身穿設計師品牌Honayda量身打造、結合約旦與沙烏地阿拉伯裝飾元素的禮服亮相。（圖／翻攝queenrania IG）

即將升格當婆婆的約旦王后拉尼婭，特別為未來媳婦舉辦婚前祝福派對，致詞是歡迎她將入約旦王室大家庭，讓拉吉瓦哈立德阿爾賽芙感動落淚，準新娘身穿耗費760小時手工打造的金線刺繡白色禮服與頭紗，盡顯她對細節的用心，因為頭紗以及禮服胸前、腹部與袖口的金色刺繡圖案，融入約旦與沙烏地阿拉伯兩國傳統圖騰與象徵元素，展現對母國與未來夫家的深刻情感。

▲約旦王后拉尼婭（右）的致詞讓拉吉瓦哈立德阿爾賽芙感動落淚。（圖／翻攝queenrania IG）





▲約旦王后拉尼婭（左）與拉吉瓦哈立德阿爾賽芙都穿訂製禮服出席婚前派對。（圖／翻攝queenrania IG）

