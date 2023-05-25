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天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由

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▲星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲曖昧高手星座Top 3 。（圖／翻攝自TVN IG）

編輯／Ann

曖昧是一種含糊不清、讓人無法快速抽離的狀態，為了能夠保留這段情感關係，有不少星座就是喜歡忽近忽遠，享受不被約束的快樂，以下就公開曖昧高手星座Top 3 ，上榜的要留意了！

Top 3 雙子座

雙子座非常善於與人交談，能夠輕鬆地營造出一種曖昧而有趣的氛圍，好像對誰都沒意思，卻又好像處處留情，輕巧到任何人都無法察覺他們的真實情感，而且雙子座不喜歡把關係說死，總是留有無限腦補空間，對他們而言沒什麼關係不可能發生，往往在人際交往中更容易滑入曖昧的境地。

Top 2 天秤座

天秤座追求平衡和和諧，他們傾向於欣賞美好的事物，並且喜歡維持友好的關係，而且天秤通常不喜歡做出決定，他們寧可拖到最後讓對方做決定，擔心一段關係因此生變，所以「不說破」是他們的慣用招數，只是這種優柔寡斷的態度，可能讓人很受傷，到頭來一場空。

Top 1 水瓶座

水瓶座的人獨立而不拘一格，喜歡保持自己的空間和自由，他們傾向於探索不同的關係形式，對於傳統的條理規範完全不感興趣，可以說從頭到尾都是自己看心情、自己說了算，這種冷淡態度也導致雙方關係時而近、時而遠，水瓶甚至會享受這種距離感，就是不肯放手，顯得曖昧又難以捉摸。

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關鍵字：

星座, 運勢, 天秤座, 水瓶座, 雙子座

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