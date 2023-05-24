fb ig video ETtoday search mobile

不用開冷氣也能體感−5°C！沁涼保養雙組合CP值爆高

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季濕熱黏悶，總會讓人覺得很不舒服，不想每天開冷氣耗電，涼感小物一定要必備，以下就盤點近期推出的多款涼感單品，讓沐浴保養也能有沁涼好心情。

＃RMK 煥膚美肌露－沁涼凝露型，150ml、售價1,400元

▲RMK,Rene Furterer,STEAMCREAMTSUBAKI,思波綺,O’right,萊法耶,頭髮,保養,。（圖／品牌提供）

RMK常態保養品煥膚美肌露以天然植萃成分，成為日常最療癒單品，在夏季再度推出沁涼凝露版，限定發售，凝膠質地塗抹到肌膚瞬間幻化為水狀，立刻為肌膚注入清爽的保濕能量，達到舒緩鎮靜的效果，用過回不去。

＃Rene Furterer萊法耶 紫苑草舒緩髮浴，600ml、售價2300元

▲RMK,Rene Furterer,STEAMCREAMTSUBAKI,思波綺,O’right,萊法耶,頭髮,保養,。（圖／品牌提供）

沙龍級頭髮養護品牌萊法耶出自法國第一大藥廠皮耶法柏集團，以植物萃取作為髮品靈魂，推出多款頂級奢華的髮絲養護系列，其中，最適合台灣夏天的紫苑草舒緩髮浴，不僅可以解除油膩、去頭氣，停留在頭皮上3分鐘，更可以達到沁涼強化效果。

＃STEAMCREAM 涼感薄荷凝凍，75g、售價850元

▲RMK,Rene Furterer,STEAMCREAMTSUBAKI,思波綺,O’right,萊法耶,頭髮,保養,。（圖／品牌提供）

日本熱賣多年的「國民乳霜」STEAMCREAM，總以超可愛聯名包裝收服女孩心，不僅要收集超療癒外盒，乳霜散發天然香氣也是愛用關鍵；這次在夏季推出凝凍款單品，超輕薄質地拿來曬後厚敷很可以，搭配柑橘及橙花精油香氣，瞬間撫平躁動感。

＃TSUBAKI思波綺 瞬亮涼感洗潤組，售價399元

▲RMK,Rene Furterer,STEAMCREAMTSUBAKI,思波綺,O’right,萊法耶,頭髮,保養,。（圖／品牌提供）

每年夏季幾乎都會上市的涼感洗髮單品，一上架立刻被秒殺，再也受不了頭氣的燥熱感，那一定要試試！洗髮乳加上潤髮乳雙重組合，CP值更高，蘊含經典山茶花油、角鯊烷、蜂王漿等頂級專櫃成分，洗完頭髮潤澤清爽，瞬間降溫5°C，有感涼爽。

＃O’right 西西里咖啡護髮包

▲RMK,Rene Furterer,STEAMCREAMTSUBAKI,思波綺,O’right,萊法耶,頭髮,保養,。（圖／品牌提供）

想要出國或是到外地旅行，小包裝的分離式保養品，絕對是必帶好物，O’right的西西里咖啡護髮包，將頭髮養護做成小包裝攜帶，裡面擁有天然精萃咖啡油搭配冰鎮薄荷，護髮同時瞬間降溫，尤其是去海島國家絕對要擁有。

►超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

►愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

►備胎超多的三大星座！TOP 1曖昧多到數不清，享受被萬人景仰的崇拜感

 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

RMK, Rene Furterer, STEAMCREAMTSUBAKI, 思波綺, O’right, 萊法耶, 頭髮, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁 趙露思淡綠色禮服化身「人間鈴蘭」　轉身大U美背放送太誘人 腋下狐臭好惱人？6個小習慣：減少乳液、天然纖維衣料，都能降低異味！ 總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點 妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析 眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改 「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名沒時間觀念，永遠慢慢來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面