不用開冷氣也能體感−5°C！沁涼保養雙組合CP值爆高

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季濕熱黏悶，總會讓人覺得很不舒服，不想每天開冷氣耗電，涼感小物一定要必備，以下就盤點近期推出的多款涼感單品，讓沐浴保養也能有沁涼好心情。

＃RMK 煥膚美肌露－沁涼凝露型，150ml、售價1,400元

RMK常態保養品煥膚美肌露以天然植萃成分，成為日常最療癒單品，在夏季再度推出沁涼凝露版，限定發售，凝膠質地塗抹到肌膚瞬間幻化為水狀，立刻為肌膚注入清爽的保濕能量，達到舒緩鎮靜的效果，用過回不去。

＃Rene Furterer萊法耶 紫苑草舒緩髮浴，600ml、售價2300元

沙龍級頭髮養護品牌萊法耶出自法國第一大藥廠皮耶法柏集團，以植物萃取作為髮品靈魂，推出多款頂級奢華的髮絲養護系列，其中，最適合台灣夏天的紫苑草舒緩髮浴，不僅可以解除油膩、去頭氣，停留在頭皮上3分鐘，更可以達到沁涼強化效果。

＃STEAMCREAM 涼感薄荷凝凍，75g、售價850元

日本熱賣多年的「國民乳霜」STEAMCREAM，總以超可愛聯名包裝收服女孩心，不僅要收集超療癒外盒，乳霜散發天然香氣也是愛用關鍵；這次在夏季推出凝凍款單品，超輕薄質地拿來曬後厚敷很可以，搭配柑橘及橙花精油香氣，瞬間撫平躁動感。

＃TSUBAKI思波綺 瞬亮涼感洗潤組，售價399元

每年夏季幾乎都會上市的涼感洗髮單品，一上架立刻被秒殺，再也受不了頭氣的燥熱感，那一定要試試！洗髮乳加上潤髮乳雙重組合，CP值更高，蘊含經典山茶花油、角鯊烷、蜂王漿等頂級專櫃成分，洗完頭髮潤澤清爽，瞬間降溫5°C，有感涼爽。

＃O’right 西西里咖啡護髮包

想要出國或是到外地旅行，小包裝的分離式保養品，絕對是必帶好物，O’right的西西里咖啡護髮包，將頭髮養護做成小包裝攜帶，裡面擁有天然精萃咖啡油搭配冰鎮薄荷，護髮同時瞬間降溫，尤其是去海島國家絕對要擁有。