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直播／LV曝光最新「粉嫩包」好迷人　5／25登「美麗島」辦早春秀

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▲LV發表2024早春女裝系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

每年總要在不同地點辦早春秀的LOUIS VUITTON（路易威登），這次選擇義大利的「美麗島」，將於台灣時間5月25日凌晨2點45分發表2024早春系列，品牌搶先劇透染著淺黃、淺灰的新包，粉嫩色調配著小島景色，充滿春天悠然氣息。

▲LV 2024早春秀。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲LV 2024早春系列的淺黃色GO-14、淺灰色Petite Malle搶先曝光。（圖／翻攝louisvuitton IG）

▲LV 2024早春秀。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲LV在義大利美麗島舉辦2024早春秀。（圖／品牌提供）

LV今年4月底剛在南韓首爾漢江的潛水橋舉辦2023早秋秀，一個轉身又飛到義大利準備2024早春秀，美麗島（Isola Bella）位於義大利北方的馬焦雷湖（Lake Maggiore），是個迷你小島，約400年前，美麗島的擁有者博羅梅歐家族在島上建造宮殿，後來又完成了一座巴洛克風格的花園，讓小島奢華夢幻，如今是著名的觀光地點。

受邀前往的嘉賓們看秀也享受旅行，木村光希（Koki）秀出LV送上的看秀禮物，包括邀請函、服裝、米蘭旅遊書等，日本混血名模Rola大曬小島與湖光美景，泰國新生代女星Yaya（Urassaya Sperbund）先到威尼斯放鬆，星光還包括「泰國F4」Dew（Jirawat Sutivanichsak）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、艾瑪史東（Emma Stone）、義大利超級網紅Chiara Ferragni等等，相當閃亮。

▲LV 2024早春秀。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲木村光希秀出LV送的看秀禮物。（圖／品牌提供、翻攝koki IG）

▲LV 2024早春秀。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲泰國女星Yaya看秀前先造訪威尼斯。（圖／翻攝urassayas IG）

▲LV 2024早春秀。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲日本混血名模Rola曬出義大利小島風光（左圖）。（翻攝rolaofficial IG）

LV在預告中先秀出了鵝黃色的GO-14包，優雅的姿態靈感來自美麗島上的博羅梅奧宮（Borromeo Palazzo），還有經典Petite Malle染上淺灰，都十分迷人，台灣時間5月25日凌晨2點45分，2024早春秀將登場，透過上方影片的直播便能欣賞。

DIOR剛結束的2024早春秀，在墨西哥城的Antiguo Colegio de San Ildefonso 文化中心舉行，系列充滿墨西哥風情，並與當地刺繡、織物工匠合作，讓傳統文化有更多揮灑的空間。向墨西哥傳奇藝術家Frida Kahlo（芙烈達卡蘿）致敬更是一大主軸，Maria Grazia Chiuri用內斂的手法，重新詮釋她的衣著造型，而GUCCI 2024早春秀則在南韓首爾景福宮舉行，揉合韓國文化與GUCCI風格，讓街頭元素與韓服細節碰撞出新鮮有趣的火花。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春秀移師墨西哥舉行。（圖／品牌提供）


▲GUCCI 2024早春秀，選在於首爾景福宮登場。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

直播, LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 2024早春, 美麗島

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