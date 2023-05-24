妳會吸引到哪種男生喜歡？面對陌生人反應，秒測個性與另一半特質

文／CC 圖／SBS

妳知道自己的人設跟個人魅力，會吸引到什麼樣的男生青睞嗎？以下這個心理測驗，從對陌生人的反應中，可以推測出妳的人格特質與容易吸引的男生個性，快來測試一下。

Q：在面對陌生人時，你會有怎麼樣的反應？

A.非常自在

B.保持微笑

C.比較排斥

D.面無表情

A.非常自在：吸引陽光活潑型男生

妳是一個個性很爽朗、完全不扭捏的女生，因為特別坦誠率真，所以會吸引陽光活潑型的男生喜歡，加上妳有很多可聊的話題，像是生活、運動、休閒等等，輕鬆可以找到彼此的相處方式，跟妳在一起完全不會無聊，也讓對方很迷戀。

B.保持微笑：溫文爾雅型的男生

妳是一個氣質優雅出眾的女生，平常頗喜歡閱讀的樂趣，在說話談吐中，也經常讓對方覺得很有內涵，尤其是對溫文爾雅型的男生來說，這種有知識的女生更是魅力十足，總是不經意的可以從妳身上獲得新知與學習。

C.比較排斥：高大威猛型的男生

妳是屬於比較小鳥依人的類型，並不是說妳的身材嬌小，而是個性上特別溫柔體貼，不僅隨和好相處，也很懂得撒嬌，所以會讓男生產生想要保護的慾望，總是希望把妳捧在手心裡面呵護，所以對妳特別死心塌地。

D.面無表情：幹練穩重的男生

妳是一個生活簡單、沒有太多心機的女孩，在工作以及生活上，很有自己的目標與上進心，不會隨便依附他人生活，對很多成熟幹練的男生來說，這樣的妳特別吸引人，兩人可以一起共同努力，往更高的地方邁進，擁有一致的目標與思想。