風・Luxury／楊紫瓊超薄錶上手帥氣有型　男星更敢秀滿鑽珠寶錶

▲楊紫瓊以簡單的白襯衫搭配搶眼的首飾，包括Boucheron Serpent Bohème系列Solarité耳環、RICHARD MILLE腕錶。（圖／Boucheron提供）

記者陳雅韻／台北報導

第76屆坎城影展巨星雲集，無論是隆重的紅毯、較輕鬆的訪談時間，明星穿搭展露個人魅力，不能缺少名錶助陣，楊紫瓊與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）各自戴上友好品牌腕錶宣傳；男星們則不約而同選擇華麗指數破表的珠寶錶登紅毯，演出HBO影集《The Idol》的威肯（The Weeknd）戴上伯爵（PIAGET）要價770萬元的Limelight Gala鑽錶閃爆全場。





▲楊紫瓊戴的RICHARD MILLE RM 016超薄方形自動腕錶Titalyt®款式，目前已停產。（圖／RICHARD MILLE提供）

經常在國際紅毯上戴RICHARD MILLE錶搭配禮服的楊紫瓊，此次參加坎城影展也準備多只錶款搭配，穿著簡單白襯衫、黑褲受訪時，配上RICHARD MILLE第一只非酒桶型的作品--RM 016超薄自動腕錶顯得帥氣有型，錶殼為鈦合金材質加上Titalyt®塗層處理，目前此整體厚度僅8.25mm的超薄錶已停產。





▲珍妮佛勞倫斯在坎城影展選穿米白色Dior高級訂製刺繡洋裝搭配浪琴表。（圖／Dior提供）





▲珍妮佛勞倫斯戴浪琴表嘉嵐系列鑽錶，132,400元。

同為奧斯卡影后的珍妮佛勞倫斯，則戴上代言的浪琴表（Longines）嘉嵐系列珍珠母貝鑽錶搭Dior洋裝，展現清新優雅的風格，她一戴著新錶曝光，品牌專賣店立刻接獲不少詢問。





▲英國歌手羅比威廉斯（右）戴著蕭邦Alpine Eagle系列彩虹腕錶登上坎城紅毯。





▲羅比威廉斯戴的蕭邦Alpine Eagle系列珠寶錶，錶圈鑲嵌彩虹色調剛玉。





▲威肯戴上伯爵Limelight Gala珠寶錶吸睛。（圖／伯爵提供，以下同）





▲伯爵Limelight Gala系列18K白金黃色藍寶石與鑽石頂級珠寶腕錶，7,700,000元。