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吳卓源、坤達情侶裝亮相GUCCI　坤達自曝防曬超勤勞，只差沒出動「臉基尼」

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記者王則絲／台北報導

Julia吳卓源、謝坤達今（24日）出席GUCCI SUMMER STORIES系列發表活動，兩人身穿互相呼應的紅藍塗鴉「情侶裝」登場，洋溢夏日海灘風情。訪問中，坤達提到因為經常錄外景節目，所以特別注重防曬，有時一不注意曬出了色差，還會被經紀人唸一頓，他搞笑說道：「經紀人還想幫我買『臉基尼』，我死都不戴！」

▲Julia、坤達出席Gucci活動。（圖／品牌提供）

▲Julia吳卓源、謝坤達以情侶裝造型現身GUCCI發表活動。（圖／品牌提供）

吳卓源與坤達活動上皆以SUMMER STORIES系列的紅藍塗鴉裝造型現身，上頭草寫字母為「GUCCILOVEYOU」的連續字樣，分別為毛巾布材質以及輕薄的襯衫材質，特別適合夏日海邊。此外，他們還示範了更多造型，坤達穿上休閒的花卉襯衫套裝，吳卓源則是演繹小露性感的高衩絲巾長裙，接著兩人換上白色主題的度假風裝扮，其中吳卓源手上的彩色條紋草編包很是搶眼。

▲Julia、坤達出席Gucci活動。（圖／品牌提供）

▲Julia、坤達出席Gucci活動。（圖／品牌提供）

▲吳卓源、坤達演繹GUCCI SUMMER STORIES系列。（圖／品牌提供）

訪問中坤達提到，夏天外景工作多，有時一不注意臉部曬出色差，就會被經紀人唸，所以他出門不只必備墨鏡、帽子，還很勤勞的防曬，坤達透露，只要出外景每天都會塗防曬，甚至「30分鐘補噴一次」，他還開玩笑：「之前經紀人還想幫我買『臉基尼』，我死都不戴！」臉基尼是一種只露出眼睛、鼻孔、嘴唇的防曬頭套，戴起來喜感十足，坤達可說是所有防曬動作都做足了，只差沒出動「臉基尼」。

GUCCI SUMMER STORIES以夏日海洋靈感與鮮明色調為主軸，由5大特色印花組成全系列，包括紅藍塗鴉條紋、雙G船錨，運用紅藍白色系搭配營造美國海軍風，女裝專屬繽紛櫻桃和經典Gucci Flora花卉印花，凸顯女性柔美浪漫氛圍，浮世繪風格的Gucci海浪印花，則是男裝獨有的帥氣特色。配件部分少不了海灘必備的草編單品，拉菲草手提包、樂福鞋、編織漁夫帽⋯⋯全都是本系列的必看亮點。

▲Julia、坤達出席Gucci活動。（圖／品牌提供）

▲Gucci summer stories系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI SUMMER STORIES系列有許多草編單品。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

CELINE 則是於近日推出PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列，注入蔚藍海岸的度假氛圍，以及聖日爾曼德佩區 (SAINT-GERMAN-DES-PRÉS) 的都會時髦風格，運用拉菲草、柳條纖維材質、海軍風的靛藍色牛仔布及條紋織布等元素，帶來一系列充滿海島風情的度假單品。

▲CELINE。（圖／品牌提供）

▲CELINE。（圖／品牌提供）

▲CELINE夏日膠囊系列亦有諸多拉菲草單品，（下圖）CELINE CLASSIC PANIER HOBO手袋。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Julia, 吳卓源, 坤達, Gucci

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