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媽生好皮的「白開水妝」基礎技法！5步驟先遮好黑眼圈就成功一半

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記者李薇／台北報導　圖／jennierubyjane IG、kyo1122 IG、for_everyoung10 IG、heybiblee IG

現代人生活緊湊忙碌，偶爾熬夜追劇、刷手機也是很正常，當然就會引發黑眼圈，而想要妝容乾淨清爽，用遮瑕蓋黑眼圈當然必備，但眼下細紋多、顏色又深，常常不是遮過度、就是越遮粉越厚，以下透過5大技巧，來全面升級「白開水妝效」。

▲黑眼圈,遮瑕,彩妝。（圖／IG）

1.遮瑕前準備：精華保養即可

眼下細紋多，若是過於乾燥，卡粉更嚴重，但太過滋潤，遮瑕膏不容易定在臉上，容易脫妝，建議可以挑選清爽型的眼周精華，薄塗增加保溼度，讓後續上妝服貼即可。

2.遮瑕色選：橘調更好上手

遮瑕的色選很多，根據不同黑眼圈狀況，可以挑選不同的顏色使用，但普遍來說，台灣女孩肌膚偏黃、黑眼圈多是咖啡色，建議可以挑選帶「橘」調的遮瑕，會比帶粉色調的單品更不容易失手。

3.刷具使用：扁頭刷更精準

妝容想要薄透，刷具將遮瑕均勻鋪開很重要，建議可以挑選比較扁狀的尖頭刷型，有點類似唇刷的感覺，可以把遮瑕推抹得更輕薄、範圍控制更精確。

▲黑眼圈,遮瑕,彩妝。（圖／IG）

4.下筆位置：黑眼圈最深處

在使用遮瑕膏的時候，建議可以先用手指溫度把膏體融化，呈現比較液態的形式之後，在手背均勻抹開，用遮瑕刷沾取一點點的遮瑕膏，第一筆從黑眼圈最深處下手，再慢慢往兩邊眼角過渡，範圍不要畫太大，然後避免塗抹到眼睫毛根部，不然很容易讓眼睛顯小。

5.粉底位置：避開眼下遮瑕

在使用粉底液的時候，避開眼周，從下面一點的臉頰位置均勻塗抹再拍開，然後讓粉底跟遮瑕有自然淡出的交界，不用一定要再蓋過遮瑕，因為會很容易會把原先遮好的地方蹭掉，最後輕壓蜜粉定妝即可。

▲黑眼圈,遮瑕,彩妝。（圖／IG）

想要改善黑眼圈，絕對是飲食、生活作息等全方位的調整，以下也提供一些方法，讓妳素顏也看起來不過度疲憊。

1.保持充足的睡眠

確保每晚獲得足夠的休息，成年人建議睡眠時間為7到9小時，良好的睡眠可以減輕疲勞和黑眼圈的出現。

2.減少眼部壓力

過度使用電子設備、長時間注視屏幕、閱讀或書寫時保持良好的坐姿和閱讀距離，可以減輕眼部壓力。

3.使用冷敷

輕輕地將冷敷物，如冰袋或冷卻的茶包，放在眼睛上數分鐘。

4.適當保濕

使用適合的眼霜或保濕產品，保持眼部肌膚的水分平衡，減少乾燥和細紋的出現。

▲黑眼圈,遮瑕,彩妝。（圖／IG）

5.飲食均衡

飲食中豐富的維生素C、E和K以及抗氧化劑可以改善皮膚的健康狀態，增加攝入新鮮水果、蔬菜、堅果和全穀物等食物。

6.確保足夠的水分攝入

保持身體充足的水分有助於維持皮膚的健康狀態。

7.減少傷害

避免揉搓或拉扯眼部皮膚，以免導致更多色素沉澱或皮膚問題。

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關鍵字：

黑眼圈, 遮瑕, 彩妝

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