麥卡倫的雪莉桶王者之道：守護威士忌靈魂的驚人標準

▲當代攝影詩人Erik Madigan Heck以鏡頭詮釋麥卡倫 雪莉王者的奇幻交織。《禁止酒駕，喝酒不開車，開車不喝酒》。(由Erik Madigan Heck攝製。)

記者蔡惠如／綜合報導

好酒就跟人生一樣，會有層層堆疊、複雜和諧的風韻，而想要一嚐好的威士忌，就不能不知道雪莉桶的力量。

橡木桶是掌握威士忌風味的核心因素之一，麥卡倫在酒壇掀起雪莉桶威士忌的風潮之後，各家同業也紛紛效法，導致市面上雪莉桶供應吃緊，有時甚至一桶難求，雪利酒桶最早是用於陳釀雪利酒，這是一種西班牙特產的強化酒，由當地產區的帕羅蒂羅葡萄製成，以其特殊的陳釀和風味而聞名，而與雪莉酒交互作用、擁有獨特的風味的桶身，則在陳釀威士忌時給予更多豐富的口感。

在現今，使用雪莉桶熟成威士忌已經是主流的方法之一，而以高品質威士忌聞名於世的百年酒廠麥卡倫，以正統方式駕馭雪莉桶的來源，確保自家威士忌的優良品質，並守護威士忌的釀酒工藝與文化，稱霸酒界成為無人能及的雪莉桶王者，然而維持正統這款招牌並不容易，可用幾個堅持來解釋麥卡倫的王者之道。

▲以紫調雙色雪紡紗為主軸，致敬歐洲紅橡木和美國白橡木雙雪莉桶的精湛平衡。(由Erik Madigan Heck攝製。)

用長達118年的時間 成就一瓶麥卡倫雙雪莉桶12年

王者之路絕不容易，麥卡倫享有如此卓絕的名聲，其原因之一就是麥卡倫聞名於世的非凡橡木桶。

堅持選用手工定製的雪莉橡木桶熟成威士忌，在西班牙北部種下歐洲紅橡木的那一刻開始算起，歐洲紅橡木需要一百年以上的時間生長，專業製桶職人會從橡木中精挑14%最精華部位，作為製作雪莉桶的木材，再經過4年風乾，在於西班牙南部赫雷斯的酒窖中填裝雪莉酒格進行18至24個月的潤桶，依麥卡倫定製規格需花上近6年時間製成，稱為「麥卡倫的專屬雪莉橡木桶」才得以完成，最後麥卡倫將新酒裝填入桶花12年以上的時間熟成，前前後後至少得花上118年，才成就威杯一滴滴琥珀色的醇厚酒液。

從挑選採購、製作、烘烤到潤桶都經過橡木桶團隊嚴格把關，在麥卡倫，其高達 80%以上風味將受到橡木桶影響，橡木桶是單一麥芽威士忌能擁有所需品質和風格的重要因素。



為確保麥卡倫單一麥芽威士忌的核心風味，每年愛丁頓集團投資約4,000萬英鎊（超過15億台幣），取得25,000顆全新橡木桶，每一顆製造成本約為1,600英鎊，約占蘇格蘭威士忌產業總體雪莉桶的95%。完整的供應鏈，將確保產品品質的分毫做到極致。

▲金色鵝絨偕同暖色調與浪漫光影，完美呈現出極致和諧及綿延悠長的尾韻。(由Erik Madigan Heck攝製)

對品質及工藝絕不妥協的精神 達至風味美韻

這些手工定製專屬麥卡倫的雪莉橡木桶，由西班牙運往遠在蘇格蘭斯佩河畔的麥卡倫酒廠，等待注入新酒熟成，而這些新酒來自麥卡倫獨特的精緻小巧蒸餾器，以特殊的形狀與精巧的尺寸，幫助新酒集中風味，賦予新酒濃郁芳香且醇厚紮實的口感。只有特別定製的雪莉橡木桶才能與飽滿醇厚的麥卡倫新酒完美契合，接著進入漫長的熟成階段，透過最高品質的雪莉橡木桶賦予精粹的新酒經典風味與自然色澤。



麥卡倫百年傳承的釀酒智慧，更是卓越品質的關鍵，堅持世代傳承的釀酒技巧與工藝，從清澈明亮的陽光金色，到深邃迷人的琥珀色澤，堅持不添加任何一滴人工焦糖色素進行調色，麥卡倫的自然酒色除了是威士忌風味與品質的最佳證明，更是對自身釀酒工藝充滿自信的展現。

▲以鮮明色彩、質地和光線，襯托出香氣馥郁的蘋果與奶油糖酒色的光潤。(由Erik Madigan Heck攝製)

麥卡倫雙雪莉桶系列 X 攝影大師Erik Madigan Heck

對優質橡木桶管理始終一絲不苟的堅持，造就了麥卡倫，旗下雙雪莉桶系列，誕生於精心挑選而成且比例平衡的美國和西班牙Oloroso雪莉橡木桶，透過兩種橡木桶風味交織，凸顯其獨具風格的特色，卻有平衡順滑的口感，保有熟悉的麥卡倫經典風味。

為陳述這樣豐富滋味卻合拍到不行的感受，麥卡倫也與美國攝影師Erik Madigan Heck合作，夠過鏡頭詮釋此種別具特色卻又和諧交融的風味。Erik的攝影作品充滿獨特的個人視角，像是一幅優美且超現實的圖畫一般，讓人無法辨別這究竟是照片還是繪畫。

透過採用自然光線以及後製技術，Erik創造了目眩神迷且淋漓盡致的誘人圖像，其畫面中帶有嫻靜的氛圍，使人感到時間猶如靜止，卻又無法讓人移開目光。原創且富有感染力的作品，進而將他推向偉大的大師之列。

Erik用鏡頭講述Double Cask系列故事，汲取17世紀經典的佛蘭芒靜物畫為靈感，通過他獨特的標誌性風格的鏡頭，運用道具、質地和顏色，以獨特、引人注目和現代的方式直觀地描繪其標誌性口味和獨特風味，透過視覺讓威士忌的風味活躍起來，柑橘香調、微妙的香草味、柔順的焦糖味彷彿就在眼前。