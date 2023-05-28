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追求感情天長地久的背後　答案應是成為彼此生命重要的人

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文／女子學

一段好的感情，是不是一定要兩個人都能夠一直順利的走下去呢？年輕的我，曾經有這樣的想法。

不過在經歷了很多事情之後，我發現，彼此陪伴到老的人，也許不一定在感情路上一帆風順，但他們或許真的是彼此生命中，很重要的人。

我有一個親戚，他和太太在某一年的除夕夜，簽下了離婚協議。

先是太太出軌，然後他也找了婚外情，兩個人的關係，曾惡化到了極致。但因緣際會下，兩個人即便已經離婚了，但卻又搬回同一個屋簷下。

有一次，我去親戚家，看到他們一起喝酒；又有一次，我看到太太開刀了，先生幫她換藥。在孩子都離開、成家之後，也許他們，才是彼此最緊密的依靠。

▲彼此陪伴到老的人，也許不一定在感情路上一帆風順。（示意圖／Pinterest，下同）

關係的維繫，有時候不是三言兩語能道盡

有時候，我會懷疑，什麼是天長地久？在人生有很多選擇的時候，我們不一定會選擇跟一個人一直維繫下去，畢竟關係不好了，可以找尋其他的關係。

但有時候我們也會發現，找了其他的關係，而其他的關係破滅了之後，好像原本互動的那個人，又可以再一起生活下去了。這當中，有一些是個人的人生際遇，是心理學理論難以預測的地方。

過去，我覺得學心理學，似乎可以讓我通往某一種保證性的未來。但漸漸地，我發現，未來有太多變因，是沒辦法透過簡單的理論去預測的，即便一段關係很好的伴侶，也有可能因為車禍、天災，或是一些不可抗力的因素，而使得關係破碎。

相對的，在一段破碎的關係裡面，也有可能因為某一些因素，讓彼此又回到了熟悉的那個人身旁。

或許是孤單？或許是難以忘卻的熟悉感？作為一個旁人，或許我的所有猜測，都不是他們回到同一個屋簷下的理由。

但，重要的是，有一些關係，彼此之所以會和好，可能是我們做為外人，難以料想到的。

活在當下，就是對生命最好的回應

我們能做的，或許只有活在當下的時刻，然後對人生做出抉擇。我們永遠不可能盡善盡美，只求不會愧對當下的自己。

也許有人的感情，在外人看來是一帆風順的，但太多時候，不是和他們最熟的人，並不知道他們到底經歷了些甚麼。也許有人的感情，在外人看起來爭執連連，但太多時候，沒有聆聽過他們生命經驗的人，不知道為什麼他們，會持續地在同一段關係裡面。

感情不一定會一帆風順，只求我們都能不愧對自己，走過這一回。

延伸閱讀

用合適的方式改善彼此關係！透過「刻意練習」累積安全感，讓感情能更細水長流

通往幸福的方式百百種，放下單一認定，標準答案不會是絕對的追求

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 長久, 感情, 伴侶, 情侶

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