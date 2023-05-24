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曾出軌的人還會再犯嗎？　一份近5百人的調查或許能給出解答

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▲▼女友媽媽出軌岳父。示意圖，非當事人。（示意圖／達志影像）

▲出軌究竟會不會變成習慣？（示意圖／達志影像，以下同）

編輯／借借

在追求愛情的過程中，我們可能會遇到許多狀況，其中一種就是與曾出軌的人相遇，而仍然認真的考慮是否要再一起，或是我們該原諒曾出軌的前任、再次迎接看似新生的他嗎？

即便是曾經無法對感情忠實的人，確實也這樣讓我們心動，與其想著要不要賭這一把，不如將主控權回到自己身上，首先要了解，即便是諮詢了周遭100個親友，作出決定的還是要你自己，另外美國丹佛大學心理學系學生Kayla Knopp進行的調查也能讓你參考，她的調查中指出曾經出軌且發生過性關係的人，下一次戀情出軌的可能性，比未曾出軌的人高出3.7倍。

達志示意圖 示意圖 男女 兩性 小三 出軌 劈腿

Kayla共訪問了484位年齡介於18到34歲、至少有兩段戀愛經驗的未婚男女，結果顯示出軌的人確實比完全清白的戀愛對象，更加容易再度讓你失望，雖然可能顯示了人類情感的脆弱性和復雜性，但也別忽略每個人遇到的情況不同，包括之前出軌的理由原因，以及你遇到的他現在是個什麼樣想法的人。

不過Kayla的調查也並非完全虛無縹緲，當你遇到這樣的對象，你該心裡有底知道當他面對感情的挫折時，是有可能採用開啟另一個感情來因應，嘗試著問問自己，你是否能面對這樣子的狀況，理性的跟他相處並找到平衡，而非一昧地告訴自己說「他不會的」、「他已經改了」。

▲▼女友媽媽出軌岳父。示意圖，非當事人。（示意圖／達志影像）

然而，這份調查也提醒我們，對於那些曾經出軌的人，應該珍惜那些仍相信他們並選擇原諒的人。因為對方能夠看清自己的不完美，卻仍然選擇信任和珍惜彼此，這樣的愛也是非常可貴的。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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