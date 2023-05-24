營養師教你吃地瓜瘦身3原則：「放冷吃」更有助於減重

▲紫色地瓜的抗氧化效能最強。（圖／翻攝自Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

地瓜對健康好處多多，地瓜有3種顏色，你最喜歡吃哪一種呢？營養師程涵宇分享3色地瓜的優缺點，另外加碼傳授大家地瓜越吃越瘦的小秘密

減重可以吃地瓜媽？營養師程涵宇分享，減肥中大家不要完全不吃澱粉，減肥更需要吃好的澱粉，幫助維持基本代謝，貼近原本的飲食習慣，才不容易進入復胖地獄。

▲各種地瓜營養一次看仔細。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#紫心地瓜 抗氧化最強

紫心地瓜是三種地瓜中膳食纖維含量最高的，而且富含花青素，100公克含有花青素84-174mg，是抗氧化超級好食物！



#紅肉地瓜 熱量最低且高飽足感

紅肉地瓜富含β-胡蘿蔔素，能幫助護眼，同時提升免疫力，豐富蛋白質提供高飽足感，而且還是三種地瓜裡熱量最低的，豐富鉀幫助血壓穩定。

#黃肉地瓜 含鈣量最高幫助骨骼健康

黃肉地瓜內含優秀鉀含量，能幫助穩定血壓，且內含 豐富的維生素B1，消除疲勞，活力加分。

減重吃地瓜3原則必學

1.連皮一起吃

地瓜連皮吃纖維更高，營養師程涵宇分享，圖表中的纖維數值是去皮的，連皮直接吃更高纖。

2.懂代換健康吃

地瓜屬於全榖雜糧類以澱粉為主，吃個1顆200公克地瓜約等於一碗飯，記得如果當餐有吃地瓜就要減少其他澱粉的攝取。

3.地瓜放冷吃抗性澱粉更多助減重

抗性澱粉改變菌叢生態，降低食物的熱量，同時能增加飽足感，減少脂肪細胞儲存。

