百貨女鞋4品牌進駐LaLaPort逛到飽　STUDIO DOE極簡尖頭鞋時髦登場

記者王則絲／台北報導

DOLCE GROUP東笙集團近日於台中LaLaPort北館開設首間複合式女鞋品牌「NEW STEP」概念店，結合百貨熱門女鞋品牌包含MAGY、ORIN、CHOiCE以及TAS，以往百貨據點約僅有8~10坪的空間，一舉躍升近50坪大空間，4品牌一次逛到飽。極簡風質感平價品牌STUDIO DOE，相繼推出數雙話題鞋款，最新力作「V Flats剪接平底尖頭鞋」時髦感爆棚，將於5月25日晚間9點上市。

▲NEW STEP首間概念店進駐台中LaLaPort。（圖／品牌提供）



DOLCE GROUP東笙集團品牌在百貨公司擁有眾多專櫃據點，精選旗下4大品牌MAGY、ORIN、CHOiCE以及TAS，匯聚為複合式女鞋品牌「NEW STEP」，進駐台中LaLaPort開設首間概念店，突破原先百貨專櫃的印象，概念店採明亮日系的風格，如今加上原有的網路服務，正式整合了線上線下的購物體驗。

▲最強熱銷經典休閒小白鞋「CHOiCE」。（圖／品牌提供）



NEW STEP精選4品牌的策略是希望打破品牌間的疆界，互補的同時讓顧客有更多的選擇，也就是呼應「從客人出發」的理念，透過這樣的結合，讓NEW STEP客群能涵蓋的年齡層更廣，包括校園學生風格、職場都會風、浪漫甜美的約會主題，亦或是專為熟齡女性設計的舒適鞋款，都能有許多的選擇。此外，NEW STEP鞋款提供多達15種尺寸，顧慮到各種鞋型以及每個人腳型不同的問題，特別製作了半號的鞋碼，非常貼心。

▲流行輕奢首選「TAS」。（圖／品牌提供）



為慶祝NEW STEP品牌概念店於台中LALAPORT北館開幕，5月31日將邀請到女星孟耿如擔任活動嘉賓，開幕期間更與孟耿如新香氛品牌「Théière」合作，消費滿5,200元即贈送護手霜。

接著將焦點移至網路通路的新話題，極簡風品牌STUDIO DOE是許多質感女孩的愛牌，品牌以簡約服裝為主軸，同時也陸續推出自家設計的鞋款，繼數款熱賣鞋款後，STUDIO DOE這回推出全新「V Flats剪接平底尖頭鞋」，鞋底塑型為菱形圓弧線條，精簡卻獨具韻味，不易撞款。

▲STUDIO DOE Beyond Basic V Flats俐落剪接平底尖頭鞋。（圖／品牌提供）