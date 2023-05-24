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謝欣穎穿alexanderwang水鑽裝跑趴　傳授范少勳如何搞定金牛女

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記者鮑璿安 ／台北報導

alexanderwang 微風南山店以最新水波紋效果店裝回歸，今（24日）請到藝人謝欣穎、范少勳搶先逛，兩人不約而同以品牌招牌的水鑽單品呼應現代前衛感，而范少勳剛升格新手奶爸，話題離不開女兒「小哺」，恰好愛女與謝欣穎都是金牛座，讓謝欣穎現場傳授相處哲學「要順毛摸」。

▲▼謝欣穎、范少勳 。（圖／品牌提供）

▲謝欣穎（左）、范少勳演繹alexanderwang招牌的水鑽單品。（圖／品牌提供）

▲▼謝欣穎、范少勳 。（圖／品牌提供）

▲謝欣穎（左）愛上手中的水鑽抽繩包 。（圖／品牌提供）

謝欣穎造型圍繞alexanderwang招牌水鑽設計，用以高腰長褲搭配平口衣，她表示：「今天是一個跑趴的概念，褲子、鞋子和包包都是水鑽，而且要特別說褲子是真絲的，休閒自在，出席正式場合也可以。」回憶她私下第一顆品牌包款恰好就是水鑽樣式，這次逛店又再度被水鑽抽繩手拿包所吸引，外觀豐富又可愛。

▲▼謝欣穎、范少勳 。（圖／品牌提供）

▲謝欣穎認為今日造型像跑趴，范少勳表示肩背包很實用。（圖／品牌提供）

新手爸爸范少勳以印花水鑽休閒運動外套輕鬆現身，他說這一身搭配很自在，去什麼場合都可以，「品牌以往主題比較接近黑白灰，這次有水波紋、水折射概念。」他還推薦大家入手一款異材質T恤，有泳裝材質結合，「很適合我太太，我們帶小朋友去玩水也不用換衣服。」直言當爸之後挑選時尚單品更務實了，就好比身上的肩背包可以當「爸爸包」，放入奶瓶、尿布，范少勳自誇現階段帶娃已經很順手了。恰好謝欣穎與范少勳女兒都是金牛座，對此謝欣穎笑說：「應該可以告訴他（范少勳）『你女兒未來會是什麼個性，要順毛摸』。」

▲▼謝欣穎、范少勳 。（圖／品牌提供）

▲alexanderwang 微風南山店以最新水波紋效果店裝回歸。（圖／品牌提供）

品牌微風南山成為全球首間全新Logo的專賣店，改採高度反光的鏡面鋼管營造未來感空間，藉此呼應2023春季單品，無論是尼龍還是牛仔款式都透過細閃的水鑽及亮片，點綴出波光粼粼的水淨感，輕鬆融入各種場合。

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關鍵字：

謝欣穎, alexanderwang, 水鑽, 范少勳

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