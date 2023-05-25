你有多會裝？超準心測「別針別哪裡」，秒測你的虛偽指數

編輯／Molly 圖／翻攝小紅書、unsplash

每個人小時候都很真實，想什麼就說什麼，但隨著長大、社會化，有時難免要戴上面具、隱藏自己內心想法來維持場面的和諧，有些人漸漸地就習慣用虛假的一面來面對他人。想知道自己多虛偽嗎？《小紅書》上就有個心理測驗引發討論熱潮，一個簡單問題就能快速測出你的虛偽指數，快來測測看。

Q：假如你生日時，朋友送給你一個漂亮的花朵別針，你會選擇把別針別在哪裡？



A.胸前



B.領子上



C.帽子上



D.背包上

A.胸前：虛偽指數70%

你是一個很需要別人認同的人，若是沒人認同就會很沒安全感，所以常會為了尋求他人的認同而說出一些違心之論。雖然你也會有某些自己的原則，但若是受到別人的質疑，就會立刻見風轉舵，而若是社會經歷還不多的你，多少還是會將不安表現在臉上。

B.領子上：虛偽指數50%

選擇別在領子上的你，平時是一個會堅持自己想法的人，但同時你也很聰明，不會隨便就去跟人硬碰硬，而是會先虛偽假裝一下以旁敲側擊、刺探別人，但也並不是每次都一定會見風轉舵、改變態度，因為你對自己也很有自信，所以通常是真假參半。

C.帽子上：虛偽指數90%

你已經習慣對著別人時，隱藏自己真正的心意、感受，若是遇到爭論時，也總會默默在旁邊聽著，不太發表意見，即使要說，你也會保持模稜兩可的立場和價值觀，不隨意「站隊」，以免讓自己陷入麻煩裡，甚至可以說，當你不說話時，別人完全猜不出你內心的想法，就算說了，別人也看不透到底是真是假。

D.背包上：虛偽指數20%

選擇背包的人，你的外表和內心一樣，基本上都是很單純天真又淺顯易懂的，常不自覺地就把內心的想法、情緒表現在臉上，讓人一眼就看到你的真實感受。是個很難欺騙自己，也很難隱瞞別人的人，就算有時候想要遮掩什麼，也很容易被識破，因此也滿懶得假裝。