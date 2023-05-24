22年日本銷售NO.1的防曬之王！夏天必備美膚神器　讓你想變黑都好難

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

防曬是夏天必做的功課，即使晚上保養再嚴實，白天沒有做好防護也是功虧一簣，不僅暗沉、色斑會越來越深，甚至容易出現細紋，以下就盤點多款防曬單品，加強肌膚防護更關鍵。

＃安耐曬 X 哆啦A夢 金鑽高效防曬露N 4X，60ml、售價950元

連續22年日本銷售NO.1的防曬露，只要曬太陽絕對不能沒有它，超強防禦力讓你想曬黑都難，這次更攜手童年回憶哆啦A夢推出超可愛的限定版本，連包裝都是經典任意門，塗抹在肌膚形成防禦薄膜，輕盈水潤的質地，輕鬆防曬不悶黏。

＃肌膚之鑰 逆齡光采防曬霜，50g、售價3600元

以頂級養膚成分人蔘、山竹、水青岡牙、柴胡提取物等植物萃取成分，在守護肌膚的同時，一邊做到加強保養，更全新添加摩洛哥百里香提取物，即使紫外線曬到肌膚，也可以提供充足的保護力，抵禦外在刺激的傷害。

＃ORBIS 全能盈白精華防曬乳，50g、售價1250元

把保養與防曬集結為一體的防曬乳，是一款具有抗老、亮白成分的單品，裡面添加W菸鹼醯胺、南非博士茶精華、丁香精華等成分，帶給肌膚SPF50+、PA++++保護的同時，更可以加強滋潤保溼，塗抹就有養護效果，全天候滋養。

＃SENKA專科 全效海洋友善防曬乳，40ml、售價360元

守護海洋珊瑚靠自身做起，近年不少品牌都會推出環境友善的單品，專科也不例外，研發出零酒精、香料、防腐劑的防曬，溫和乳液質地連敏感肌都可以使用，一瓶從臉擦到身體，同時採用環境友善，減少52.6%塑膠材質包裝，從購買就先愛地球。

＃曼秀雷敦 水潤肌超保濕水感防曬凝露，110g、售價379元

防曬怕黏膩、一罐全家大小都要用？曼秀雷敦可以說是大需求的好幫手，超大容量搭配親民價格，極清爽水感凝露質地，塗抹瞬間降溫，而且全身大面積擦也超好推，隨時補防曬都方便，SPF50+、PA++++的等級，防禦力滿分。