fb ig video ETtoday search mobile

22年日本銷售NO.1的防曬之王！夏天必備美膚神器　讓你想變黑都好難

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

防曬是夏天必做的功課，即使晚上保養再嚴實，白天沒有做好防護也是功虧一簣，不僅暗沉、色斑會越來越深，甚至容易出現細紋，以下就盤點多款防曬單品，加強肌膚防護更關鍵。

＃安耐曬 X 哆啦A夢 金鑽高效防曬露N 4X，60ml、售價950元

▲安耐曬,ORBIS,肌膚之鑰,專科,曼秀雷敦,防曬,防曬乳,。（圖／品牌提供）

連續22年日本銷售NO.1的防曬露，只要曬太陽絕對不能沒有它，超強防禦力讓你想曬黑都難，這次更攜手童年回憶哆啦A夢推出超可愛的限定版本，連包裝都是經典任意門，塗抹在肌膚形成防禦薄膜，輕盈水潤的質地，輕鬆防曬不悶黏。

＃肌膚之鑰 逆齡光采防曬霜，50g、售價3600元

▲安耐曬,ORBIS,肌膚之鑰,專科,曼秀雷敦,防曬,防曬乳,。（圖／品牌提供）

以頂級養膚成分人蔘、山竹、水青岡牙、柴胡提取物等植物萃取成分，在守護肌膚的同時，一邊做到加強保養，更全新添加摩洛哥百里香提取物，即使紫外線曬到肌膚，也可以提供充足的保護力，抵禦外在刺激的傷害。

＃ORBIS 全能盈白精華防曬乳，50g、售價1250元

▲安耐曬,ORBIS,肌膚之鑰,專科,曼秀雷敦,防曬,防曬乳,。（圖／品牌提供）

把保養與防曬集結為一體的防曬乳，是一款具有抗老、亮白成分的單品，裡面添加W菸鹼醯胺、南非博士茶精華、丁香精華等成分，帶給肌膚SPF50+、PA++++保護的同時，更可以加強滋潤保溼，塗抹就有養護效果，全天候滋養。

＃SENKA專科 全效海洋友善防曬乳，40ml、售價360元

▲安耐曬,ORBIS,肌膚之鑰,專科,曼秀雷敦,防曬,防曬乳,。（圖／品牌提供）

守護海洋珊瑚靠自身做起，近年不少品牌都會推出環境友善的單品，專科也不例外，研發出零酒精、香料、防腐劑的防曬，溫和乳液質地連敏感肌都可以使用，一瓶從臉擦到身體，同時採用環境友善，減少52.6%塑膠材質包裝，從購買就先愛地球。

＃曼秀雷敦 水潤肌超保濕水感防曬凝露，110g、售價379元

▲安耐曬,ORBIS,肌膚之鑰,專科,曼秀雷敦,防曬,防曬乳,。（圖／品牌提供）

防曬怕黏膩、一罐全家大小都要用？曼秀雷敦可以說是大需求的好幫手，超大容量搭配親民價格，極清爽水感凝露質地，塗抹瞬間降溫，而且全身大面積擦也超好推，隨時補防曬都方便，SPF50+、PA++++的等級，防禦力滿分。

►超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

►愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

►備胎超多的三大星座！TOP 1曖昧多到數不清，享受被萬人景仰的崇拜感

 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

安耐曬, ORBIS, 肌膚之鑰, 專科, 曼秀雷敦, 防曬, 防曬乳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁 趙露思淡綠色禮服化身「人間鈴蘭」　轉身大U美背放送太誘人 腋下狐臭好惱人？6個小習慣：減少乳液、天然纖維衣料，都能降低異味！ 總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點 妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析 眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改 「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名沒時間觀念，永遠慢慢來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面