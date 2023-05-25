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伊能靜：我不要女兒努力幸福，你的付出不要有「奴」這個字

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▲▼伊能靜：我不要女兒努力幸福。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜細膩的文字總給人滿滿力量。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜對於兩性關係和親子相處總有獨到的見解，日前她就在《小紅書》上分享一篇《我不要女兒努力幸福》的文章，引起網友正反討論，無論是否認同，但大部分的網友仍正面肯定她力量又有深度的文字，值得細細思考。

她聊到日本的母親會在嫁女兒的時候說，要一生懸命去幸福喔！但她變成為母親之後，卻是聽到這些鼓勵的話語滿是疑惑，她認為：「我的女兒可不能把命懸起來，才能得到幸福，她的幸福是不費力氣的滿盈才有意義。」

▲▼伊能靜：我不要女兒努力幸福。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

就像是努力是「奴加上力氣」，都是先滿足別人的，就像她回想到小時候媽媽和她說，要努力做個好女人，她倒不希望女兒努力當個女孩，只希望她用心不用力去體驗人生，沒有奴這個字，她是自己的主人。

而現在好多歐美女孩都很愛用「fighting」，努力成了一種戰鬥，為自己的權益而出拳，但她也不喜歡，她認為戰鬥太累了，一個女孩來到世界上就不是為了對立，而是探索一切的雙向奔赴，與世界融成一片，在萬事萬物之中，又在萬事萬物之外，不被占據也不被屬於，卻能交付真心。

她對女兒喊話：「你要有意識的去使用在你身上的字眼，那都是你對自己付出的方向。你不要懸著命去愛人被愛，你的付出不要有奴這個字，你不是來打仗，你的力氣都是為了飽滿自己，你好好享受人生足矣。」

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關鍵字：

伊能靜, 親子, 心理

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