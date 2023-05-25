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神級精華新品登場！克蘭詩黃金雙激萃推清爽版、d program急救粉瓶范少勳也大推

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▲▼ 重量級精華新品盤點。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲最近有不少重量級精華新品登場，從敏弱修護到亮白、抗老全都有。（圖／記者張毓容、品牌提供）

記者張毓容／綜合報導　

想要養出好肌膚，濃縮了眾多保養成分的精華液絕對是不可或缺的關鍵之一，而最近又有不少重量級精華新品登場，從保濕修護、亮白緊緻到清爽抗老型全都有。像是超熱賣的克蘭詩黃金雙激萃就推出全新「清爽版」，超輕盈質地連大油皮都不怕；而d program則是推出專為敏弱肌打造的修護精華，溫和又有感連男神范少勳都愛用。

Clarins克蘭詩

從推出以來就大受歡迎、熱賣到成為克蘭詩明星商品之一的「黃金雙激萃」，今年5月推出超狂的「清爽版」！運用數款輕質植物來源油脂打造出的獨特輕盈油質地，油體揮發性更好，擁有超快吸收又清爽的使用感，但同樣蘊含以黃金薑黃為首的20+1種抗老植萃，和仿造肌膚天然皮脂膜打造的水油2:1黃金比例，非常適合需要抗老又怕油的油性肌人、男性使用，或是夏季想要清爽抗老的人。

▲▼ 重量級精華新品盤點。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩 黃金雙激萃-清爽版，50ml，NT$4,380。

d program敏感話題

專為敏弱肌打造的保養品牌「d program敏感話題」，在美妝版上擁有超多好評，不僅深受許多敏感肌人喜愛，就連一般肌膚用也有感。今年6月及機ㄤ推出第一瓶敏弱肌專用修護精華「急救小粉瓶」，蘊含5倍濃縮酵母萃取美肌益生元和DP穩定複合配方，能長效保濕、深度修護並舒緩泛紅，對抗乾癢、泛紅、缺水乾荒，幫助肌膚快速回到健康狀態，超溫和又有感，連新一代男神范少勳都愛用大推。

▲▼ 重量級精華新品盤點。（圖／品牌提供）

▲d program 保濕修護精華，45ml，NT$1,300。

LA PRAIRIE

在貴婦名媛界有著「最有感美白產品」美譽的LA PRAIRIE鑽白魚子系列，今年將為系列中的鑽白魚子時空聚光精華推出奢華升級版，新加入了獨家專利「鑽白聚光專利活性複方(LumidoseTM)」和黃金魚子勻亮活萃，可有效改善膚色紊亂問題，使膚質變得光滑細膩，並使肌膚由內而外的緊緻彈潤，讓肌膚晶透勻亮、立體緊緻、飽滿光滑。

▲▼ 重量級精華新品盤點。（圖／品牌提供）

▲LA PRAIRIE 鑽白魚子時空聚光菁華 奢華升級版，30ml，NT$24,450。

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關鍵字：

保養, 護膚, 精華, 抗老, 修護, 敏感, 敏弱肌, 亮白, 美白, 克蘭詩, clarins, d program, , 敏感話題, LA PRAIRIE

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