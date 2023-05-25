BOSS幫超模Naomi辦生日派對　Lisa、V穿CELINE到場同歡！

記者王則絲／台北報導

超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）為BOSS品牌好友和全球代言人，BOSS於23日晚間為她舉辦了一場私人慶生晚宴，現場眾星雲集，各國大咖名人齊聚一堂，包括李奧納多迪卡皮歐（Leonardo Di Caprio）、崔維斯史考特（Travis Scott）⋯⋯甚至是隔壁棚的Lisa與BTS成員V（金泰亨），都穿著CELINE到場同歡，開心留下合影。

▲娜歐蜜坎貝兒穿著BOSS的訂製禮服，成為當晚最美壽星。（圖／品牌提供）



娜歐蜜坎貝兒以2套BOSS為她精心準備的禮服，讓她成為全場最亮眼，一襲金色長禮服裙襬綴滿飄逸羽毛，華麗氣場爆棚，接著換穿另一套白色斜肩訂製禮服，大露背設計十分高雅而有女人味。

▲范冰冰、Julia Garner也出席盛會。（圖／品牌提供）



當晚眾多品牌好友也現身參與盛會，包括坎城話題人物范冰冰也以一身挖胸禮服性感登場，以及飾演《創造安娜》的Julia Garner、美國饒舌歌手Future、演員Evan Ross與Ashlee Simpson⋯⋯當晚均身著BOSS華服出席。

▲Lisa、V也從隔壁棚的晚宴到場同歡。（圖／翻攝自推特）



會場不吝嗇邀請更多名人出席，甚至連在隔壁棚參加CELINE晚宴的代言人們也來娜歐蜜的生日趴同歡，Lisa穿著華麗的亮片西裝，內搭透視黑網紗上衣，性感現身，V則是以典雅帶點搖滾酷勁的黑色夾克一同前來，兩人與娜歐蜜開心留下合影。