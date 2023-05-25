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Jennie新劇挨批乏味至極 　繼續甜笑扮俏麗公主秀美腿　

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▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿法國品牌Alaïa春夏皮革迷你洋裝，露出修長美腿。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓夯團BLACKPINK成員Jennie與加拿大人氣歌手威肯（The Weeknd）、強尼戴普愛女莉莉蘿斯戴普（Lily-Rose Depp），近日一起參加坎城影展為主演的HBO影集《The Idol（偶像漩渦）》造勢，未料迎來雪崩式的負面評價，遭影評批全劇有大量裸露、性愛元素卻極度乏味，不過Jennie心情似乎沒受影響，依然掛著甜笑在IG分享坎城甜美風穿搭，直呼「感覺像公主」。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie對著鏡頭開心比愛心。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie最新一套造型是穿上法國品牌Alaïa春夏皮革洋裝，迷你裙設計讓她大秀修長美腿，洋裝上斜排如別針的設計展現個性美；宣傳《The Idol》的另一套黑色洋裝出自大陸品牌SHUSHU/TONG，獨特的繭形輪廓配上白色飾邊，顯得俏麗可愛。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie參加坎城影展，一次用上2個香奈兒黑色蝴蝶結髮飾增添甜美氣息。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie宣傳新劇時穿大陸品牌SHUSHU/TONG洋裝，搭配香奈兒彗星鑽石耳環。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

此趟坎城行，Jennie以甜美公主風為主，髮型為關鍵之一，她在首映會紅毯上將長髮放下，搭配香奈兒（CHANEL）蝴蝶結髮帶；與媒體見面會時則綁著麻花辮，並在辮子上方與下方各別上香奈兒黑色緞面蝴蝶結髮飾，卡哇伊指數激升。

►Jennie甜美公主造型現身坎城　耍心機拉下香奈兒黑紗露直角肩

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關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒, 坎城影展, Alaïa

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