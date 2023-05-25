海蒂克隆走光露點！　性感過頭挨批「庸俗」

▲海蒂克隆擺動披肩時，左胸不慎走光。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

如何在紅毯上展現「高級的性感」著實是一門大學問，德國超模海蒂克隆（Heidi Klum）即使在時尚圈打滾數十年、又曾主持名模選秀節目《決戰時裝伸展台》，依然很難掌握其中分寸，她昨現身電影《La passion de Dodin Bouffant》於坎城影展舉辦的首映會，身穿胸前挖空、左右半球全都露的黃色禮服亮相，被網友狂批「庸俗」，更令人驚嚇的是她在擺動披肩時竟還不慎露點。

▲海蒂克隆川黎巴嫩高級訂製服品牌ZUHAIR MURAD禮服挨批庸俗。（圖／翻攝heidiklum IG）

海蒂克隆所穿的黃色禮服為黎巴嫩高級訂製服品牌ZUHAIR MURAD的作品，上身採交纏式設計讓胸型全都露，肩膀處則點綴華美刺繡水晶垂墜披肩，讓海蒂克隆在紅毯上盡情張開「雙翅」，但她卻在移動時胸部走光，不僅當眾出糗，整體造型也被網友批俗氣。

▲Leila Depina穿著小內褲披著水晶串走上《小行星城》首映會紅毯。（圖／美聯社）





▲丁字褲外罩透視網友薄紗的Cindy Kimberly搏曝光。（圖／美聯社）

坎城影展期間，不少網紅小模都藉機搏曝光，各式令人驚呆的火辣服裝就是她們的吸睛利器，日前在《小行星城》首映會上，就出現兩位幾乎衣不蔽體的小模，一位是只穿著小內褲披著水晶串出場的Leila Depina，另一位則是丁字褲外罩透視網友薄紗的Cindy Kimberly，大膽造型離「高級的性感」仍有些遙遠。