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金屬感Repeat包、蝴蝶元素滿場飛！Versace x Dua Lipa夏季女裝最懂Y2K

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▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Donatella Versace 與性感歌姬Dua Lipa 打造的 La Vacanza 女裝系列在坎城登場 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）的音樂流行性進一步感染時尚界，她獻出設計師初體驗聯手 Donatella Versace打造 La Vacanza 女裝系列，正式在坎城揭開序幕，改寫Versace經典特色，一系列泳裝、馬卡龍粉色系、Y2K蝴蝶元素來襲，絕對是夏季度假造型的最佳正解！

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Donatella Versace （右）與Dua Lipa共同獻上對夏季流行的新詮釋 。（圖／品牌提供）

杜娃黎波與Versace有過多次合作，她曾受邀拍攝品牌2021秋冬形象照、擔任走秀嘉賓，幾乎是品牌另一張臉孔般的存在，性感又前衛的個人特質讓她多次穿上Versace都成為視線焦點，進一步打造此次La Vacanza 女裝系列。

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲Versace 1995 年春夏系列取材的蝴蝶印花元素貫穿本系列，也很有杜娃黎波個人風格。（圖／品牌提供）

杜娃黎波提到：「在設計系列時，由於我和 Donatella 同樣熱愛夏天，因此一拍即合。我們翻查昔日的經典設計時，發現雙方也被同樣的題材吸引，這是一趟充滿啟發性和滿足感的過程。La Vacanza 系列集聚金屬色迷你裙和性感比基尼，以至從 Versace 1995 年春夏系列取材的蝴蝶戒指和印花服飾，適合任何場合，而我肯定會在夏天每日每夜穿上 La Vacanza 系列。」  

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ 正裝的前衛搭配，融入海灘基調。（圖／品牌提供）

系列帶來剪裁講究的正裝和晚禮服，休閒的比基尼泳衣和棉質毛圈布沙灘服，來自1995 年重新演繹蝴蝶和瓢蟲的印花是這次一大看點，很有杜娃黎波平時私服的樣貌，柔和的粉色包裹淺蔚藍色和粉紫色，金屬、水晶網布閃現亮澤光芒，與極具分量的蝴蝶飾品相互映襯。時髦人士也可嘗試在寬鬆的西裝外套內直接穿上比基尼，搭配上以壓膜金屬色皮革打造的Repeat 迷你月牙包、厚底涼鞋和皮靴，給人視覺振奮。

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Versace Repeat半月包以金屬皮革效果打造 。（圖／品牌提供）

伴隨著 Dua Lipa 親自演繹的形象照，雙方風格匹配度超高，幾乎像是打開了Dua Lipa的個人衣櫥，而La Vacanza 女裝系列也按下播放鍵，採取「即看即買」形式登場，讓時髦人士趁著炎炎夏日直接入手最新單品。

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Dua Lipa拍攝形象照。（圖／品牌提供）

另一個流行矚目焦點，alexanderwang 微風南山成為全球首間全新Logo的專賣店，改採高度反光的鏡面鋼管營造未來感空間，藉此呼應2023春季單品，無論是尼龍還是牛仔款式都透過細閃的水鑽及亮片，點綴出波光粼粼的水淨感，輕鬆融入各種場合。

▲▼謝欣穎、范少勳 。（圖／品牌提供）

▲alexanderwang 微風南山店以最新水波紋效果店裝回歸。（圖／品牌提供）

▲▼謝欣穎、范少勳 。（圖／品牌提供）

▲謝欣穎（左）、范少勳演繹水鑽系列單品。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Dua Lipa, Donatella Versace, La Vacanza

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