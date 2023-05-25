張清芳2個帥兒子曝光！　母子聯手Cindy Chao做慈善助病童

▲策畫「一五一十 ‧ 讓愛聚首」慈善攝影展的張清芳，與兩個兒子一同入鏡。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張清芳與台灣珠寶設計師趙心綺（Cindy Chao）為相識超過15年的好友，兩位人母有感於台灣兒童醫療與醫院設備、人力的不均，以及健保資源的有限分配，決定發起「一五一十 讓愛聚首」慈善公益活動，邀請15位藝人名人佩戴Cindy特別為此慈善活動設計的15件珠寶，與其子女同框入鏡，攝影作品於6月14日起在光點台北展覽，也將舉辦晚宴進行珠寶義賣，張清芳率先帶著2個兒子入鏡，首度公開17歲與15歲帥兒子面貌。

▲張清芳佩戴1510 Charity Art Jewel by Cindy Chao藍寶石十字耳環。

▲珠寶設計師Cindy Chao與張清芳聯手策畫「一五一十 ‧ 讓愛聚首」慈善攝影展。

「一五一十 讓愛聚首」慈善公益活動，由張清芳擔任發起人，攝影師林炳存擔綱攝影統籌，以及製作人陳鎮川為活動總監，Cindy Chao則以象徵「愛與保護」十字架創作15件將進行慈善拍賣的珠寶，收益將捐贈財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、臺北醫學大學附設醫院顱顏基金等單位，提供重症罕病孩童支援。

除了張清芳與2個兒子同框為慈善攝影展拍照，林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、劉若英、關穎與炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、棒球選手陽岱鋼，也在公益的號召下一同參與。

▲LV品牌大使克蘿伊摩蕾茲疊戴最新Silver Lockit手鍊，單條22,700元。（圖／LV提供，以下同）

LV（Louis Vuitton，路易威登）則藉由銷售手鍊幫助世界各地的弱勢兒童，自2016年起與聯合國兒童基金會（UNICEF）建立夥伴關係，提供兒童人道援助，近日品牌推出新一代Silver Lockit 系列手鍊，以半串珠搭配聚酯纖維繩的個性設計亮相，每售出一條LV即捐出約4,600元（150美元）給聯合國兒童基金會。