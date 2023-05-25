fb ig video ETtoday search mobile

張清芳2個帥兒子曝光！　母子聯手Cindy Chao做慈善助病童

>

▲▼張清芳與CINDY CAHO做慈善 。（圖／公關照）

▲策畫「一五一十 ‧ 讓愛聚首」慈善攝影展的張清芳，與兩個兒子一同入鏡。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張清芳與台灣珠寶設計師趙心綺（Cindy Chao）為相識超過15年的好友，兩位人母有感於台灣兒童醫療與醫院設備、人力的不均，以及健保資源的有限分配，決定發起「一五一十 讓愛聚首」慈善公益活動，邀請15位藝人名人佩戴Cindy特別為此慈善活動設計的15件珠寶，與其子女同框入鏡，攝影作品於6月14日起在光點台北展覽，也將舉辦晚宴進行珠寶義賣，張清芳率先帶著2個兒子入鏡，首度公開17歲與15歲帥兒子面貌。

▲▼張清芳與CINDY CAHO做慈善 。（圖／公關照）

▲張清芳佩戴1510 Charity Art Jewel by Cindy Chao藍寶石十字耳環。

▲▼張清芳與CINDY CAHO做慈善 。（圖／公關照）

▲珠寶設計師Cindy Chao與張清芳聯手策畫「一五一十 ‧ 讓愛聚首」慈善攝影展。

「一五一十 讓愛聚首」慈善公益活動，由張清芳擔任發起人，攝影師林炳存擔綱攝影統籌，以及製作人陳鎮川為活動總監，Cindy Chao則以象徵「愛與保護」十字架創作15件將進行慈善拍賣的珠寶，收益將捐贈財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、臺北醫學大學附設醫院顱顏基金等單位，提供重症罕病孩童支援。

除了張清芳與2個兒子同框為慈善攝影展拍照，林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、劉若英、關穎與炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、棒球選手陽岱鋼，也在公益的號召下一同參與。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲LV品牌大使克蘿伊摩蕾茲疊戴最新Silver Lockit手鍊，單條22,700元。（圖／LV提供，以下同）

LV（Louis Vuitton，路易威登）則藉由銷售手鍊幫助世界各地的弱勢兒童，自2016年起與聯合國兒童基金會（UNICEF）建立夥伴關係，提供兒童人道援助，近日品牌推出新一代Silver Lockit 系列手鍊，以半串珠搭配聚酯纖維繩的個性設計亮相，每售出一條LV即捐出約4,600元（150美元）給聯合國兒童基金會。

►LV掛鎖手鍊新添小銀珠　吸睛設計助弱勢兒童

►孔曉振日光浴曬大長腿　13萬伯爵手環搶鏡

 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

張清芳, CINDY CHAO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

海蒂克隆走光露點！　性感過頭挨批「庸俗」

海蒂克隆走光露點！　性感過頭挨批「庸俗」

Jennie新劇挨批乏味至極 　繼續甜笑扮俏麗公主秀美腿　

Jennie新劇挨批乏味至極 　繼續甜笑扮俏麗公主秀美腿　

沙烏地阿拉伯千金將成約旦「最美王妃」　婚前派對禮服繡兩國元素

沙烏地阿拉伯千金將成約旦「最美王妃」　婚前派對禮服繡兩國元素

史嘉蕾喬韓森藏好身材　粉紅裝網批「被硬挺布料困住」 溥儀的「錶王」拍出1.9億天價　創皇帝御藏腕錶史上最高紀錄 孔曉振日光浴曬大長腿　13萬伯爵手環搶鏡 宋慧喬遇見萌犬就融化了　甜美碎花裝洩少女心 凱特王妃糖果粉洋裝逛花園　少女感設計媽媽也有一件 Jennie甜美公主造型現身坎城　耍心機拉下香奈兒黑紗露直角肩 蔡依林32萬蛇錶洩天后身分　繞雙圈錶帶好時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面