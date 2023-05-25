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G-SHOCK錶盤出現手寫功能說明！　日服裝設計師的堅持

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與服飾品牌FACETASM推出聯名錶款DW-5900FA-1，4,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK多年來運動、時尚、音樂、藝術等各領域進行合作，近期則跨足時尚圈，與日本新銳設計師落合宏理（Hiromichi Ochiai）的服飾品牌FACETASM攜手推出聯名錶款DW-5900FA-1，最有趣的是面盤上的各項功能旁有落合宏理手寫功能說明字樣，背蓋上也印有FACETASM經典圖案，彰顯他對細節的講究。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x FACETASM聯名錶搭配煙燻藍色外觀，並採用落合宏理的手寫字體呈現錶款的功能說明。

落合宏理於2007年創立品牌FACETASM，是法語單詞「facet」的一個新詞，意思是寶石的切面和事物的各個面向，說明他的目標是永遠有新樣貌，創造讓時尚變得有趣的事。此次與G-SHOCK合作打造聯名錶DW-5900FA-1，選擇他購買的第一只G-SHOCK DW-5900錶作為基礎，並復刻在1992年發售後風靡日本的DW-5900E-1配色，錶帶扣環與側邊按鈕皆經過金色IP處理，錶盤部分以半透明材質配上FACETASM特有的煙燻藍，具防水200米、耐衝擊、多元鬧鈴、碼錶功能。

▲▼ FACETASM 。（圖／翻攝IG）

▲日本歌手米西亞是FACETASM服裝的擁護者。（圖／翻攝facetasmtokyo IG）

FACETASM不僅與G-SHOCK合作，也曾與手機殼夯牌CASETiFY、英國帽飾品牌KANGOL攜手推出聯名商品，而回歸服裝本業，在實穿與時髦風格尋得平衡點，日本知名歌手米西亞即是品牌忠實的擁護者。

▲▼ FACETASM 。（圖／翻攝IG）

▲FACETASM去年與手機殼夯牌CASETiFY攜手推出膠囊系列手機殼。（圖／翻攝facetasmtokyo IG）

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關鍵字：

G-SHOCK, FACETASM

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