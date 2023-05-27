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6家台南人氣夯店一吃成主顧　超級浮誇的鍋燒意麵、日料CP值最高

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文／MENU美食誌

來到美食之都，還不快跟著小編帶你吃透透台南美食。

皋月當代日式料理
台南市中西區

清水模壁面搭配木質餐桌，店內為L型用餐空間。除了個人套餐還有家庭套餐，搭配單點烤物、炸物，是CP值相當高的日式料理，菜色風味和擺盤都很有水準。

▲皋月當代日式料理。（圖／美食客人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

圓頂西餐廳
台南市北區

台南現存最有歷史的西餐廳之一，餐廳上方設計成圓弧造型，以木褐色與酒紅色為主視覺色彩，還可以看到台南市夜景，餐點以排餐搭配自助沙拉吧呈現。

▲圓頂西餐廳（圖／美食客tainan_valentine提供）

HOME ROOTS-家根創意酒餚
台南市東區

主打各式燒烤、炸物及烤物，料理風格多元，結合創意料理的方式，打造驚豔的美味餐點。當月壽星還會招待3000㏄的啤酒，適合跟三五好友來聚餐慶生。

▲HOME ROOTS-家根創意酒餚。（圖／美食客Julia提供）

十平ZYUUTSUBO
台南市中西區

舊木頭搭配老房子，帶有日式的懷舊風格，主打各式丼飯，每日限定食材。室內空間只有十坪大小，而且座位也只有十個，只能現場候位。

▲十平ZYUUTSUBO。（圖／美食客雙木林提供）

正興X吃吧！
台南市中西區

店內主打CP值超高，完全不輸壽司連鎖店的鮭魚握壽司，還有超級浮誇像臉盆般大的鍋燒意麵，以及由日料師傅每日手工製作限量的千層蛋糕，種類相當豐富。

▲正興X吃吧！。（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

熨斗目花珈琲 珈哩 WUDAO CAFE
台南市中西區

日式洋風的老屋咖啡廳，每個小空間皆營造出不同的風格。和室鋪上日式榻榻米，中間還展示霸氣的黑色系和服。販賣餐點相當多元，特別推薦咖哩飯及甜點！

▲熨斗目花珈琲 珈哩 WUDAO CAFE。（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

美食誌, 台南, 美食

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