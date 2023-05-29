韓星都在畫「無眼影重腮紅」　大面積腮紅純欲減齡、氛圍感太美

文／美人圈

拿下口罩後，當然要畫上最新最美的妝才行！從先前的煙燻感釣系貓眼妝，到近期反而弱化眼妝、強調腮紅的妝容畫法絕對要學，許多韓星都紛紛換上這種強調腮紅的妝容，更加純欲減齡、同時有滿滿氛圍感，快一起看看這款妝容重點&畫法！

韓星都在畫無眼影重腮紅！減齡氛圍感

先前BLACKPINK的Jennie帶紅的小貓眼妝，妝容整體以帶點小煙燻風格的眼妝為主，呈現一種俐落的魅惑感覺。但是2023的韓系妝容重點在於純欲氛圍感，會最大限度弱化眼妝，反而強調腮紅，透過大面積的腮紅凸顯出純欲感、也沒有那麼強勢，整體妝容顯得更加減齡。

▲韓星都在畫無眼影重腮紅。（圖／IG@sungziyoung）

這款妝容最大的重點就是大面積的腮紅，從眼下開始延伸到整個面中，在臉部形成截斷感、縮短中庭。眼妝則盡可能清淡，甚至捨棄眼影、僅用修容或腮紅製造輪廓感。接著就一起看看這款無眼影、重腮紅妝容畫法教學，快跟著一起畫畫看吧！

▲眼妝清淡，集中在腮紅。（圖／IG@freshian.official，下同）

無眼影重腮紅妝畫法：

眼周校色

這款妝容需要最大限度弱化眼妝、甚至捨棄眼影，因此眼周的乾淨明亮度很重要，不然看上去會凸顯勞累感。底妝後可以先針對眼周暗沉進行校色，或是用粉撲上的餘粉輕輕拍過，讓眼周肌膚色調更加明亮一致，最低限度達到遮瑕及校色修飾的效果。

腮紅色畫出輪廓感

無眼影眼妝中最重要的就是透過腮紅色起到深邃眼窩、畫出輪廓感的效果。用鬆散的暈染刷輕輕沾取腮紅色上在眼窩部位及下眼瞼，可以著重畫在雙眼皮折線或眼窩凹陷處，讓輪廓感更明顯。腮紅色像是珊瑚色、裸膚色、偏粉的色調都很推薦，因為色調偏淡、所以會給人一種渾然天成的軟萌感，也不用擔心下手過重。

▲腮紅色畫出輪廓感。（圖／IG@fwee_makeup）

陰影色加深臥蠶，放大雙眼

因為已經沒有使用眼影，透過加深臥蠶這一步可以讓眼妝層次更明顯、縱向放大雙眼，也製造眼妝的無辜感。以眼線刷沾取淺色調的修容陰影色畫在臥蠶下方，之後再稍微暈染一下線條即可，也可以在臥蠶前半段補上些肉粉色腮紅，讓臥蠶看起來更加自然。

▲陰影色加深臥蠶。（圖／IG@peripera_official）

畫出內眼線＆睫毛膏修飾眼型

雖然要最大限度弱化眼妝，但還是可以為眼妝增加些許細節。推薦使用深咖啡色的眼線、睫毛膏，先在睫毛根部畫出內眼線，填補睫毛空隙，接著刷上睫毛膏，可以用小夾子將睫毛末端輕輕夾在一起，畫出近期流行的束狀睫毛，多了這一步可以讓眼睛更加有神！

大面積畫上腮紅

接著就是這款妝容的重點：大面積畫上腮紅。將腮紅從眼下部位開始橫向大範圍刷上，可以往下延伸到面中、最低不要超過鼻翼，少量疊加並仔細暈染，接著用餘粉輕輕將腮紅延伸到鼻樑中段，多了這一步可以讓腮紅更加自然，而且在面中產生截斷感，不僅非常有氛圍感，還有飽滿臉型及縮短面中的效果。

▲大面積畫上腮紅。（圖／IG@romandyou、peripera_official）

疊加霧面高光修飾輪廓

想要有更加修飾臉型的效果的話，也推薦疊加上些許珠光或高光，輪廓感更加鮮明。在腮紅上方可以稍微上點霧面打亮，整個腮紅更有層次之外，也可以修飾面中凹陷感、讓面中更加飽滿膨潤，而且霧面的高光其實也不太顯毛孔，顯得更加純欲減齡。

▲疊加霧面高光可修飾臉型。（圖／IG@peripera_official）

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