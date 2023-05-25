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TIMBERLAND請店員示範帆船鞋穿搭　Dr. Martens奶茶色三孔鞋夏季新登場

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記者鮑璿安 ／綜合報導

在街頭時尚領域不可或缺的帆船鞋、樂福鞋，背後擁有大批死忠粉絲支持，隨著春夏時節降臨，TIMBERLAND帶來復古經典配色三孔帆船鞋，無論是搭配西裝褲或是短褲皆可呈現不同的率性風格。此外，Dr. Martens為經典1461三孔鞋注入奶茶色，搭配不敗的黃色縫線成為高質感鞋款！

▲TIMBERLAND、Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲BEAMS店員演繹帆船鞋穿搭 。（圖／品牌提供）

▲TIMBERLAND、Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲TIMBERLAND 與Aimé Leon Dore全新聯名系列，帶來葡萄葉綠、復古白及經典黑三款全新配色 。（圖／品牌提供）

以經典三孔帆船鞋打出名號的TIMBERLAND，春夏換上復古經典配色，品牌更首度聯手BEAMS、BEAUTY & YOUTH及plain-me店員拍攝形象照，以自身風格混搭鞋款。品牌也獻上與 Aimé Leon Dore全新聯名系列，帶來葡萄葉綠、復古白及經典黑三款全新配色，手工縫製全粒面皮革鞋面，也搭載橡膠抓地齒外底及360度可調節鞋帶系統，使鞋履保持全天候舒適腳感。

▲TIMBERLAND、Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲經典1461三孔鞋黃色車線是靈魂標誌 。（圖／品牌提供）

▲TIMBERLAND、Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲Adrian流蘇樂福鞋。（圖／品牌提供）

Dr. Martens在夏季終於換上一抹清新的奶茶色，「Carrara Pack」系列為經典1461三孔鞋及Adrian流蘇樂福鞋進化，兩款皆採用中性的馬汀大底，搭配象徵品牌精神的黃色沿條縫線，迎合上適合夏天氣候的低筒鞋型，呈現70年代的復古質感。另也有Jorge II懶人鞋，配有具調節功能的鞋帶扣貼合腳型，成為男女皆可入手的時髦鞋款。

▲TIMBERLAND、Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲Jorge II懶人鞋配有具調節功能的鞋帶扣 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Dr. Martens, TIMBERLAND

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