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2023韓國流行包包趨勢！吐司包、月牙包超火　可愛玩偶吊飾一定要掛

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文／美人圈

去韓國一定不能錯過的就是掃貨衣服及包包，尤其是很多小眾品牌其實品質與設計一點也不輸精品，也更加獨特不容易撞包。今天為大家帶來2023韓國流行包包趨勢，吐司包回歸，月牙包、餃子包更是火到不行，另外加碼2023韓國包包推薦，TOUT Y EST、OSOI一定要知道，快一起看看吧！

2023韓國爆款包趨勢：

波士頓大包、吐司包

今年是大包回歸的一年，很多精品品牌秀場上也可以看到許多大包款式，特別是兩側圓潤的波士頓包或方正的吐司包自帶瀟灑及鬆弛感，背上也不會有種打扮過頭的感覺，可以輕鬆帶出時髦的隨性氛圍。

2023韓國爆款包趨勢特搜！吐司包、月牙包超火，韓星都搶背這款，加碼韓國包包推薦

▲今年大包包回歸。（圖／IG@margesherwood_official）

月牙包、餃子包

長得像是彎月般的新月包、月牙包，或是再稍微胖一點的餃子包也是2023年大火的包型，不僅好看獨特又具有造型感，根據不同穿著搭配既可以優雅有氣質、也可以休閒隨性，不管是手提或是當作腋下包都非常小巧可愛。

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▲月牙包是近期超火的包型。（圖／IG@samo_ondoh）

包包掛飾、吊飾

延續2022年Y2K可愛童趣的風格，今年韓妞們超級愛在包包掛一些包包掛飾，像是串珠或可愛的布偶款都很推薦，尤其是這款Gromit狗狗吊飾更是超級紅，還有不同衣服配件可以穿脫、真的太可愛！

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▲Gromit狗狗吊飾超紅。（圖／IG@gromeet_official、___reimm.74）

Jisoo先前也在包身上加了可愛的Kitty吊飾，搭配優雅的包包也可以增添軟萌可愛的感覺。

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▲Jisoo把喜愛的Kitty玩偶掛在包包上。（圖／IG@sooyaaa__）

2023韓國包包推薦

TOUT Y EST

有在關注韓國代購圈的一定對TOUT Y EST不陌生，包款大多以牛皮製作，簡約的設計中有著復古及質感的風格，越看越生火！而且TOUT Y EST的包款設計感比較低調，不會過時，雖然品牌目前成立不過5年、相當年輕，但是已經在韓國及日本掀起不少話題。

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▲TOUT Y EST的包款設計感比較低調。（圖／IG@toutyest，下同）

TOUT Y EST的包款都有著簡約卻細緻的輪廓，而且百搭日常，是一款絕對不會出錯的包款。

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Matin Kim

喜歡近兩年大紅的Y2K、歐美辣妹風格的話，一定不要錯過Matin Kim！Matin Kim可以說是近期韓國最火的潮流品牌之一，從服飾、包款、飾品每一樣單品中都可以看出設計師在版型及細節上的要求，加上親民的價位讓它深受韓國年輕人的喜愛。特別是融入金屬鐵片的包款及錢包更是超級火，簡約的皮革搭配俐落又有造型感的五金配件，低調卻又不失設計感。

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▲Matin Kim是近期韓國最火的潮流品牌之一。（圖／IG@matinkim_magazine）

OSOI

OSOI也是近兩年超火的韓國品牌，像是月牙包Tomi、饅頭包Pecan Brot、鯰魚包Circle Brot等標誌性的包款都出自它們家，每一款包都相當有識別度，憑著高顏值的設計快速成為爆款。

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▲OSOI也是近兩年超火的韓國品牌。（圖／IG@osoi_official）

除了顏值高之外，OSOI的包包質感也相當對得起它的價格，特別是包款上的五金運用相當有創意，像是月牙包就可以透過五金扣來調節背帶長度，而且質感也相當好。

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SAMO ONDOH

SAMO ONDOH是一對夫妻創立的韓國品牌，去年也正式插旗台北、在中山商圈展店。SAMO ONDOH的包包都非常有潮流感，獨特可愛的設計風格在韓國眾多小眾品牌中脫穎而出，成為不少韓星的愛用款，像是泫雅、車貞媛就多次背過它們家的包包！

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▲SAMO ONDOH是不少韓星的愛用款。（圖／IG@samo_ondoh）

Bbul Bag牛角包、Egg Bag蛋殼包以及Mug Bag胖胖包都是SAMO ONDOH的超熱賣款，蓬鬆柔軟的設計可愛又搶眼，而且還有推出超多背鍊及配飾，更加具有復古童趣的風格。

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▲SAMO ONDOH的熱賣款。（圖／IG@samo_ondoh.tw）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 穿搭, 韓國, 潮流, 小眾包包, 月牙包, 半月包

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