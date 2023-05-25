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德國KOL「穿台牌禮服」登坎城紅毯絕美！披上粉色花海夢幻細節曝光

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▲▼Leonie Hanne（萊奧妮漢妮），NICOLE + FELICIA 。（圖／路透）

▲Leonie Hanne（萊奧妮漢妮）穿著台灣訂製禮服品牌NICOLE + FELICIA 登上坎城紅毯。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

坎城影展紅毯期間眾多華麗禮服脫穎而出，其中更有台灣訂製禮服的身影，德國人氣部落客Leonie Hanne（萊奧妮漢妮） 選擇台牌NICOLE + FELICIA裸粉色花瓣禮服登場，花朵層層堆疊到袖口，簡直是從童話故事中走出的公主，成功吸引國際目光。

▲▼Leonie Hanne（萊奧妮漢妮），NICOLE + FELICIA 。（圖／路透）

▲▼Leonie Hanne（萊奧妮漢妮），NICOLE + FELICIA 。（圖／路透）

▲Leonie Hanne演繹夢幻感十足的花瓣禮服。（圖／路透）

▲Leonie Hanne（萊奧妮漢妮），NICOLE + FELICIA 。（圖／品牌提供）

▲匠師耗時800小時細心縫綴3000朵的手工立體花朵 。（圖／品牌提供）

今年坎城影展上，Leonie Hanne身穿由NICOLE + FELICIA量身打造的粉色系高級訂製服出席紅毯，禮服的幕後製作過程也曝光，由匠師耗時800小時細心縫綴3000朵的手工立體花朵，一一綻放出靈動姿態，華麗的拖尾披肩飾以粉紅色駝鳥羽毛營造出浪漫氛圍，定格在最華麗的一瞬，整體細節更值得近距離觀賞。

▲▼Leonie Hanne（萊奧妮漢妮），NICOLE + FELICIA 。（圖／路透）

▲Leonie Hanne演繹黎巴嫩品牌Georges Hobeika的漸層羽毛造型。（圖／路透）

同樣於坎城紅毯上，Leonie Hanne還獻上了另一套來自黎巴嫩品牌Georges Hobeika的造型，輕盈的藍色披肩圍繞魚尾裙身，遊走鑽飾元素呈現漸層效果，又帶點透視神秘感，隨著拖曳的裙襬加持出巨星氣場，一樣讓人回味無窮。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

Leonie Hanne, 萊奧妮漢妮, 坎城

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