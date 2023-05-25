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淚溝再見！超強「頂光遮瑕法」暗沉秒隱形　澎潤臉中馬上有感

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記者李薇／台北報導

現代年輕人熬夜得多，黑眼圈、淚溝等問題就紛紛出籠，尤其是上妝之後，若沒有好好遮瑕，很容易卡粉、顯老態，最近就有美妝達人教學「頂光遮淚溝」法，只要一支手機跟刷子，就可以輕鬆把暗沉的地方蓋好。

▲淚溝,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,粉底,彩妝。（圖／小紅書、品牌提供）

1.在家裡找到有頂光的地方，或是用手機閃光燈從頭上打下來，就可以更明顯的看到眼下淚溝陰影。

2.接著使用沾取比膚色白一點點的遮瑕膏，畫在淚溝位置，在兩眼下方畫一個類似「八」字的形狀。

▲淚溝,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,粉底,彩妝。（圖／小紅書、品牌提供）

3.然後沿著鼻翼兩側底端、臉頰的位置，畫出一條分界線，再把臉中央需提亮的位置填滿遮瑕。

4.使用小巧海綿把周圍邊緣點塗拍開，讓整個色塊可以更好的融合在膚色裡面。

5.最後用蜜粉全臉按壓定妝，就完成了整個乾淨的妝容。

【推薦單品】

＃sisley 植物完美修妍精華筆，1.7g、售價1800元

▲淚溝,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,粉底,彩妝。（圖／小紅書、品牌提供）

頂級美妝保養品牌sisley在日前推出超強遮瑕筆，滑順膏體設計塗抹在眼下也不容易卡紋，比奶油更容易融化的質地，在臉上瑕疵直接塗抹，就能輕鬆蓋好，而且筆身後方還附有尖頭海綿棒，可以輕鬆推開遮瑕，一支搞定全臉NG狀態。

＃Dior 超完美持久遮瑕乳，11ml、售價1650元

▲淚溝,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,粉底,彩妝。（圖／小紅書、品牌提供）

Dior延續超完美持久底妝系列的花朵植萃取成分，將原有的遮瑕乳再次升級，以更養膚、潤澤的型態登場，但遮瑕度完全不減，依舊很能蓋，刷頭獨創超彈力斜角設計，等於一支就完成全臉使用的各種情境，不需要額外拿刷具，就能打造精緻妝容。

＃A.M. Fairyland 不關燈濾鏡光雙效遮瑕盤，5.2g、售價920元

▲淚溝,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,粉底,彩妝。（圖／小紅書、品牌提供）

針對台灣女性膚色設計的遮瑕盤，一次可以遮蓋痘痘、黑眼圈、痘疤、提亮等功效，四格不同暖色調的膏體，不需揉勻就可以輕鬆上臉，搭配特製迷你刷具，隨身攜帶有夠方便，適合不會調色、喜歡直覺上臉的新手，也能夠擁有乾淨底妝。

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關鍵字：

淚溝, 遮瑕, sisley, Dior, A.M. Fairyland, 粉底, 彩妝, 頂光遮瑕法

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