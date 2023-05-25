淚溝再見！超強「頂光遮瑕法」暗沉秒隱形　澎潤臉中馬上有感

記者李薇／台北報導

現代年輕人熬夜得多，黑眼圈、淚溝等問題就紛紛出籠，尤其是上妝之後，若沒有好好遮瑕，很容易卡粉、顯老態，最近就有美妝達人教學「頂光遮淚溝」法，只要一支手機跟刷子，就可以輕鬆把暗沉的地方蓋好。

1.在家裡找到有頂光的地方，或是用手機閃光燈從頭上打下來，就可以更明顯的看到眼下淚溝陰影。

2.接著使用沾取比膚色白一點點的遮瑕膏，畫在淚溝位置，在兩眼下方畫一個類似「八」字的形狀。

3.然後沿著鼻翼兩側底端、臉頰的位置，畫出一條分界線，再把臉中央需提亮的位置填滿遮瑕。

4.使用小巧海綿把周圍邊緣點塗拍開，讓整個色塊可以更好的融合在膚色裡面。

5.最後用蜜粉全臉按壓定妝，就完成了整個乾淨的妝容。

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