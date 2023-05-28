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夏季染髮顏色推薦！Lisa巧克力棕超級美、宋慧喬同款根本顯白神器

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文／美人圈

迎接溫暖的夏季到來，你也想換個新髮色嗎？在五顏六色的髮色之中，那些又是2023最流行的呢？我們不妨可以用韓星同款作為參考，以下帶來2023韓星同款髮色推薦，從宋慧喬、BLACKPINK到TWICE同款應有盡有，快來一起從中選出你的命定髮色吧！

2023韓星同款髮色推薦

宋慧喬：黑茶色

誰說夏天一定要染淺髮色呢？像是喬妹同款的黑茶色也是點名率極高，本身自帶顯白效果，在陽光照射下還會透出一點茶棕色更顯輕盈，不會像傳統黑髮那樣太過死板，無論搭配捲髮或直髮，都是萬無一失的百搭。

2023韓星同款髮色推薦！巧克力棕、耳圈染人氣爆棚，宋慧喬同款髮色根本顯白神器

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

BLACKPINK Lisa：巧克力棕

BLACKPINK前陣子在Coachella登台演出大獲好評，緊接著釋出的一張張神仙美照更是轟動全球粉絲，Lisa以一頭巧克力棕髮色現身，揉合了霧感的髮色，更能凸顯好氣色，有膚色暗沉困擾的女孩，選這款髮色準不出錯。

2023韓星同款髮色推薦！巧克力棕、耳圈染人氣爆棚，宋慧喬同款髮色根本顯白神器

▲Lisa。（圖／IG@lalalalisa_m）

NMIXX Lily：櫻花粉

新世代女團NMIXX一出道就以特種兵般的實力圈粉無數，前陣子人氣成員Lily更以全新的粉髮色造型亮相，被譽為是真人版初音、傳奇髮色，比起原本的黑髮更讓人印象深刻，本身膚色就偏白的Lily在搭配櫻花粉髮的襯托，可以說是白上加白、仙上加仙，整個人也看起來更輕盈靈巧，根本是行走的小精靈呢！

2023韓星同款髮色推薦！巧克力棕、耳圈染人氣爆棚，宋慧喬同款髮色根本顯白神器

▲NMIXX Lily（圖／IG@nmixx_official）

(G)I-DLE舒華：牛奶金

(G)I-DLE忙內舒華出道以來一直以深髮色為主，先前回歸為了致敬瑪麗蓮夢露染上「夢幻金髮色」根本直接封神，金髮完全是巔峰，這款金髮色還揉合了米杏色調色，可以大幅減緩金色褪色後容易顯黃的困擾，反而更能襯托膚色的澄澈感，從中性膚色到冷膚色都可以輕鬆駕馭。

▲舒華 。（圖／翻攝自IG）

▲舒華（圖／IG@yeh.shaa_）

TWICE MOMO：耳圈染

看膩了單色染髮，不妨可以試試MOMO同款的耳圈染，在瀏海以及靠近耳朵的髮絲局部挑染，透過一深一淺的對比，更能凸顯髮型的層次感，一整個時髦度爆棚，完全就是360度零死角的好看。

2023韓星同款髮色推薦！巧克力棕、耳圈染人氣爆棚，宋慧喬同款髮色根本顯白神器

▲TWICE MOMO。（圖／IG@twicetagram）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 染髮, 髮色, 宋慧喬, Lisa, 舒華, TWICE MOMO

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