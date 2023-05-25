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吳速玲私心推薦3個北區爬山地點！　示範少女風戶外機能穿搭

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記者王則絲／台北報導

經常走跳時尚場合的名媛吳速玲，總是保持著精緻亮麗的模樣，但其實她是十分熱愛大自然的Outdoor人士，近日她分享了最新的爬山穿搭，以及私心推薦的3個北區爬山地點給大家，同時示範自身的戶外機能風穿搭，身上的粉色防風外套來自Canada Goose，讓她連運動爬山都如此少女、漂亮。

▲吳速玲 。（圖／品牌提供）

▲吳速玲 。（圖／品牌提供）

▲吳速玲示範爬山穿搭並推薦景點。（圖／品牌提供）

總是頂著精緻妝容與時髦衣裝的吳速玲，與戶外陽光似乎有些距離，但她私下確實是個Outdoor咖，她在最近分享的文章中提到：「我是一個非常需要獨處思考的人，尤其在山裡面靜下來，思緒更清楚，這就是我愛大自然的原因，大自然讓我懂得回歸自己。」並且憑藉累積的爬山經驗，她也特別推薦私心喜歡的3個北區爬山地點，包括「金面山」、「陽明山七星山」、「抹茶山」。

同時，吳速玲示範了她的爬山穿搭，身上的粉色防風雨衣外套為來自Canada Goose 的「Lundell 防風夾克」，採用Canada Goose針對亞熱帶地區研發推出的新面料，雙向拉鍊的設計很方便，腰部可調節式拉繩細節，則是吳速玲個人很喜歡的細節之一，美型設計讓爬山運動也能維持漂亮。

提到防風雨外套界的菁英，不能忘記以油布外套聞名的Barbour，為對付即將到來的梅雨季，以及下班時間突然降下的傾盆大雨，近期新推出多款輕盈的男、女裝防水透氣外套，有足夠的防潑水功能，又不會太過悶熱，重要的是兼顧了時髦。

▲Barbour。（圖／品牌提供）

▲Barbour。（圖／品牌提供）

▲Barbour防水風衣系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

吳速玲, Canada Goose

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