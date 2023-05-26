營養師曝「6種超傷腦食物」快少吃！小心變金魚腦還容易得失智症

▲營養師提醒，有些食物會傷害大腦要盡量少吃。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是不是明明也覺得自己記憶越來越差？前一分鐘講好的事，沒多久就忘了，常被笑說「金魚腦」？營養師周麗就提醒，若是常有這種狀況，很可能你的大腦正在衰退中。她就指出以下6種食物對大腦的傷害非常大，吃多了不僅會造成記憶力下降、情緒不穩定，甚至年紀大了以後，罹患失智症的風險也更高，快來看看你平常是不是常吃這些「傷腦食物」。

＃富含反式脂肪酸的食物



反式脂肪酸攝取多了容易出現認知問題、焦慮，甚至有罹患的風險。日本做過一項為期10年的研究，追蹤了1600多名沒有癡呆的老年人，在試驗結束的時候發現，血液裡工業反式脂肪酸含量最高的人，患阿茲海默症或癡呆的可能性高出了75%。

所以像是炸雞、薯條一定要少吃，還有配料表中含有人造奶油、氫化植物油、奶精等成分的蛋糕、點心也要少碰，這些食物中很可能含有反式脂肪酸。

＃精製碳水



精製碳水食物特別容易引起身體的發炎反應，包括主導記憶力的海馬體，精製碳水吃多了不僅影響記憶，還會讓學習能力下降。周麗就建議，精緻白米麵食最好搭配一些全穀物、雜豆、薯類，吃的時候再跟肉類、蔬菜一起吃，這樣更能平穩血糖。

＃含糖飲料



含糖飲料喝多了記憶力會變差，而代糖中的阿斯巴甜還會引起煩躁、焦慮和睡眠困難，所以像是碳酸飲料、運動飲料、能量飲、包括果汁等都是含糖飲料，不僅容易讓人長胖，更重要的事還會傷腦，平時最好少喝。

＃酒精



酒精會降低自制力、損害判斷力，而長期的酒精依賴會減少大腦灰質和白質的體積，酒精攝取的越多，大腦的灰質和白質就退化得越快，也就是說，酒精會縮小你的大腦，使整體腦容量下降。

＃超加工食物



超加工食品指的是比一般基本加工食物添加了更多成分，除了糖、鹽、油之外，還會添加像是香料、人造色素等多種額外的食品添加劑。超加工食物包括但不限於各種袋裝食物，像是洋芋片、餅乾、糖果、泡麵、含糖飲料、披薩、微波即食食品等等，這些食物能量很高但是營養很低，不僅容易造成肥胖，還會誘發身體的發炎反應和氧化應激，更重要的是會傷腦，與心血管疾病、認知能力下降有關。

＃汞含量高的魚類



最常見的就是大型魚類，像是鮪魚，其汞含量很高，而汞是一種很強的神經毒素，很容易傷害大腦。吃魚的時候建議要選汞含量較低的魚類，像是鮭魚、帶魚、鯷魚等。