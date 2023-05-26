亮・珠寶／娜塔莉波曼穿搭高手　藍寶石項鍊配星光裙如女神降臨

▲娜塔莉波曼穿Dior「I feel blue」薄紗刺繡禮服，搭配蕭邦心型藍寶石鑽石項鍊，是本屆坎城影展記憶點最高的造型。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第76屆坎城影展自16日起至27日閉幕，已有無數國際巨星登上紅毯為新作宣傳，論珠寶與禮服穿搭的最佳範本，女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）2套Dior禮服造型最令人印象深刻，她分別搭配蕭邦（Chopard）紅毯系列的藍寶石鑽石項鍊與巨鑽耳環，恰到好處的裝飾且寶石色調與服裝完美呼應，優雅大器。





▲娜塔莉波曼另一套Dior名為「Junon」刺繡高級訂製服，搭配蕭邦鑽石耳環。





▲娜塔莉波曼搭配蕭邦總重17.8克拉梨形鑽石耳環，優雅大器。（圖／蕭邦提供，以下同）

蕭邦是坎城影展官方夥伴，不少明星、名模都選戴其作品上陣，娜塔莉波曼也不例外，首亮穿Dior由如星空般漸層色調的「I feel blue」薄紗刺繡禮服，搭配蕭邦紅毯系列鑲嵌119.95克拉心形切割藍寶石與36.30克拉美鑽勾邊的項鍊，猶如女神降臨；第二套則換上Dior名為「Junon」的高級訂製禮服，為迪奧先生於1949年以羅馬神話Junon為繆斯而設計出的Junon高級訂製服復刻版，猶如花瓣層層疊疊的蓬裙已夠搶眼，她僅戴上鑲嵌主鑽總重17.8克拉梨形鑽耳環，具畫龍點睛之效。





▲擔任坎城展評審的布麗拉森穿著香奈兒2023春夏高級時裝系列禮服搭配Diamant Evanescent鑽石耳環。（圖／香奈兒提供，以下同）





▲布麗拉森戴的香奈兒山茶花造型Diamant Evanescent鑽石耳環。

若禮服設計繁複華麗，一副漂亮耳環就能完美整體造型，擔任本屆坎城影展評審的女星布麗拉森（Brie Larson）穿著香奈兒（CHANEL）山茶花條紋印花水晶鑲飾洋裝，外罩以黑色薄紗羽飾斗篷，即戴上山茶花造型的Diamant Évanscent鑲鑽垂墜式耳環，展露女人味；凱特布蘭琪（Cate Blanchett）則以線條俐落的LV（Louis Vuitton，路易威登）禮服登坎城紅毯，配上Spirit高級珠寶系列鑲5.06克拉與4.97克拉橢圓型切割沙弗萊石與1.53克拉E VVS1與1.52克拉E IF 路易威登星形切割鑽石的Grace耳環，瞬間成為LV女戰士。

▲凱特布蘭琪穿LV禮服搭配耳環LV Spirit系列Grace耳環彰顯氣勢。（圖／翻攝cate_blanchettofficial IG）





▲LV Spirit系列Grace耳環鑲5.06克拉與4.97克拉橢圓型切割沙弗萊石，與1.53克拉E VVS1與1.52克拉E IF 路易威登星形切割鑽石。（圖／LV提供）

法國珠寶品牌Boucheron則搶在坎城影展期間，讓品牌大使Alexa Chung與明星們戴上從未曝光的新作吸睛，不過正式發表訂在7月，目前品牌僅透露摩登大膽的新珠寶為Carte Blanche系列，其他設計靈感與寶石資訊只能先暫時保密了。





▲Boucheron品牌大使Alexa Chung搶先佩戴即將發表的新項鍊。（圖／Boucheron提供）