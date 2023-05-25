超越整瓶精華液裝進單片面膜！豪奢養膚也能超安心亮白

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

面膜是很多人保養不能缺少的單品，透過膜布的密封性，可以迅速加強肌膚保水度，澎潤光澤超有感；以下就盤點多款近期上市的好用面膜，身為面膜控趕快補貨起來。

＃FANCL 光透勻皙精華面膜，21ml×6片，售價1500元

把「安全美肌」作為使命的FANCL在今夏全面升級光透勻皙精華面膜，超越整瓶精華液的容量，倒進單片面膜，超奢華的豪氣讓女孩敷好敷滿，不添加防腐劑、香料或色素，以海洋精華、紅茶多酚、紫蘇葉精華組成，敷完肌膚整個亮起來，在肌底液、精華之後使用，敷完直接按摩到吸收即可。

＃HERTZ 五行精油面膜，5片、售價540元

近年保養也追求心靈呵護，HERTZ就以不同的肌膚狀態，對應合適的精油成分，推出獨特五行面膜，像是肌膚很容易出現的疲倦感，就特別適合「火」類型面膜，裡面運用日本青森紅之夢蘋果精華、龍血樹精華、黃金番紅花萃取，搭配伊蘭伊蘭、義大利血橙、迷迭香精油，能讓人提振精神，充分養膚。

＃MEDITHERAPY VITALIQUE膠原蛋白貼組，售價2280元

南韓保養品牌MEDITHERAPY針對女性經常缺乏的膠原蛋白，推出類似面膜的貼片，以100%法國產的膠原蛋白為主成分，裡面四片面膜分別貼在額頭、兩頰、頸部，然後噴上富含腺苷與菸醯胺的精華噴霧，等待貼片吸收、變乾，即可撕下，完成保養。

＃東森自然美 BIO UP日本黃金麴酒粕微脂面膜，25mlX5片，售價1680元

選用日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純以雞尾酒配方設計的面膜單品，幫助肌膚補水、保濕，溫和純淨的海藻纖維面膜布，能更完美貼合肌膚，注入滋養能量。