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不知不覺大一號？營養師教你「4招」擊退中年發福

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▲▼營養師教你「4招」擊退中年發福 。（圖／Unsplash）

▲中年發福其實可以避免。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著年紀增長，明明吃的東西差不多，但每年好像就胖了那麼一點點，日積月累下來，體重增加也很可觀，你也「中年發福了」嗎？營養師余朱青教你4招擊退中年發福，現在開始努力還不晚！

營養師余朱青在臉書分享，在減脂門診中，不少朋友將自己變胖的原因直指為「中年發福」，或許有人會說，以前年輕去吃吃到飽都能吃個好幾輪，現在才吃一輪就吃不下了，怎麼沒變瘦反變胖呢？

余朱青指出，中年會變胖，原因其實不少，撇開個人身體健康特殊狀況不說，大多可能是因為生活方式、新陳代謝率下降、荷爾蒙變化或遺傳等因素造成，既然不想中年發福，現在就可以提早做以下這些事情，避免問題發生。

▲▼營養師教你「4招」擊退中年發福 。（圖／Unsplash）

#保持均衡飲食

選擇豐富的蔬菜、水果、全穀物和優質蛋白質來源。減少高糖和高脂食物的攝取，盡量選擇低熱量且營養豐富的食物。

#控制食量

注意食物的份量，避免過量進食。可以使用較小點的碗或盤子來幫助控制食物攝取量，要細嚼慢嚥享受每一口食物。

▲▼營養師教你「4招」擊退中年發福 。（圖／Unsplash）

#適度運動

每周至少進行150分鐘的有氧運動，如快步行走、游泳、瑜珈或騎自行車。另外也可以加入一些重力訓練，以增加肌肉量和代謝率。

#建立良好的生活習慣

充足的睡眠、減壓和足夠的水分攝取都是保持身體健康和避免發福的重要因素。

如果開始發福了怎麼辦呢？營養師余朱青建議，從現在開始積極的改善飲食習慣、增加活動量並建立良好的生活習慣，建立一個可行的減重目標來逐步改善。

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關鍵字：

營養師, 中年發福, 減重

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