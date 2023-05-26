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在家就能動手做！營養師建議「6款茶飲」緩解喉嚨痛

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▲▼營養師建議「6款茶飲」緩解喉嚨痛 。（圖／Unsplash）

▲許多茶都含有抗氧化物質，可以幫助緩解感冒。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

最近病毒一波接一波，身旁不少人二次確診，上呼吸道感染通常都會伴隨著喉嚨不適，營養師程涵宇分享，喝茶其實可以緩解喉嚨痛，她貼心提供6款美味茶飲，自己在家就可以動手做。

喝茶為什麼能緩解喉嚨痛呢？營養師程涵宇解釋，很多茶都都含有抗氧化物質，可以幫助緩解感冒和抵抗病毒，增強身體免疫系統幫助癒合。有些茶和帶有草藥性質的成分混合一起喝也能幫助抗發炎，有助於減輕疼痛和腫脹。另一方面喝茶可以使喉嚨保持濕潤，又能補充水分，幫助減少喉嚨刺激和疼痛。

# 甘草茶

甘草可補心脾、益氣虛、清熱解毒、祛痰止咳，喉嚨痛時可以直接喝一小杯的甘草茶或是漱口，但要提醒若有心血管疾病或是特殊疾病者，應避免大量食用甘草。

#薄荷茶

薄荷茶不含咖啡因，任何時間享用都沒問題，薄荷幫助舒熱解發炎、舒緩鼻塞、類黃酮幫助抗病毒，家中陽台更是輕鬆就能種植。

#洋甘菊茶

洋甘菊茶很廣泛被使用的草藥茶之一，根據分子醫學報告研究，可能有助於潤滑喉嚨，防止疼痛和聲音沙啞。且洋甘菊具有抗發炎可減少腫脹，抗氧化特性有助於組織修復與健康。

#薑黃茶

可以用薑黃茶包或把薑黃粉加入沸水中3分鐘，然後濾入杯中，加些蜂蜜好喝又能緩解疼痛。薑黃能幫助抗氧化、抗發炎反應，可能有助於緩解喉嚨疼痛。

#綠茶

綠茶含有豐富的抗氧化物質，兒茶素，還具有天然的抗發炎特性。

#蜂蜜紅茶

蜂蜜可以緩解兒童（一歲以上）和成人的喉嚨痛與咳嗽，也曾有研究發現，蜂蜜能幫助鎮痛和抗氧化，並增加細胞因子的釋放，推測具有抗菌作用。

▲▼營養師建議「6款茶飲」緩解喉嚨痛 。（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

▲（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

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關鍵字：

病毒, 喉嚨痛, 喉嚨不適, 茶飲, 營養師

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