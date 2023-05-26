fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「預防＋改善法令紋」6秘訣：體重竟也有影響！

>

▲▼皮膚科醫師教預防改善法令紋6秘訣 。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師分享預防＆改善法令紋秘訣。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@thanks_kim、@innisfreeofficial

女生努力保養就是希望能維持肌膚好狀態，除了討厭粉刺、痘痘，更討厭皺紋出現，一有紋路立馬看起來就老好幾歲，尤其很明顯又難遮的法令紋，就算化了妝都顯得滄桑、疲累感。知名皮膚科醫師廖苑利就指出，法令紋的成因分為內因和外因，內因就是每個人的遺傳；而外因則包含環境污染、生活、飲食、睡眠不足等生活習慣相關；過胖導致臉部脂肪下垂；皮下組織萎縮、膠原蛋白流失等三大面向。她也分享了能幫助預防＋改善法令紋的6大秘訣，快趁法令紋還沒現身前開始防堵，維持臉部緊緻、平整飽滿。

▲▼皮膚科醫師教預防改善法令紋6秘訣 。（圖／翻攝IG）

＃逆向性按摩

廖醫師提醒，按摩前先塗抹最接近人體皮脂的油脂，比如精華油或含有A醇、A醛、A酯、玻色因、六胜肽等維A衍生物成分的護膚品。將手指合攏，雙手從下巴往耳朵方向划拉，再用拇指和食指沿著法令紋向上拉口角肌。

＃控制體重

皮下脂肪層越厚，法令紋可能越嚴重，但也要注意不要過度減肥，尤其是短時間暴瘦，因為皮下脂肪對於臉部的飽滿度也很重要，如果太少了，可能也會讓法令紋明顯，所以控制好體重也可以使法令紋外側脂肪減少，使紋路變淡。

▲▼皮膚科醫師教預防改善法令紋6秘訣 。（圖／翻攝IG）

＃做好防曬

皮膚衰老的主要危害就是光老化，也就是皮膚長期因紫外線照射後起皺，所以做好防曬是首要關鍵。建議一年四季都要做好防曬防護，除了擦防曬霜外，還建議搭配硬防曬，像是遮陽傘、遮陽帽、口罩等阻擋紫外線。

＃表情管理

愛抿嘴、噘嘴、愛笑，臉部表情過於豐富，口輪匝肌經常拉過大，時間一長就會加深法令紋的形成。

▲▼皮膚科醫師教預防改善法令紋6秘訣 。（圖／翻攝IG）

＃使用抗老保養品

廖醫師建議大家可從成分和質地2方面來挑選抗老產品。成分方面建議挑選含有維他命C類的產品，可幫助防護皮膚組織以免受到日光的傷害，並能刺激膠原組織的再生；還有溫和酸類，像是蘋果酸、杏仁酸、A醇等，這些酸類成分滲透到肌膚底層時，可刺激膠原組織再生，幫助更新老舊角質，促進皮膚新陳代謝。

而質地上，廖醫師也給出以下3個建議。

1.水和油缺一不可，必須保持兩者的平衡。

2.保養品使用順序，建議先用水性精華，後用精華油。

3.大油皮只用精華水即可，若是乾性肌，用完精華水要再用精華油或乳霜。

＃醫美＋保養結合

可在真皮層或真皮層、表皮層交界處注射玻尿酸，像是大分子玻尿酸就可用於改善法令紋，效果大約可維持2年。而可與玻尿酸搭配協同作用的治療方式有3種，像是膠原蛋白（比較少用）、聚左旋乳酸和洢蓮絲（Ellanse）。如果年紀超過55歲，則建議採取線拉提的治療方式，像是電波拉皮(熱瑪吉)或音波拉皮。

►皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃！吃對嫩白肌膚，改善暗沉

►防曬到底要不要卸妝？皮膚科醫師教3招「超簡單判斷法」

►專家曝「5個保養壞習慣」會加重痘痘！愛用磨砂類清潔超NG

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

保養, 護膚, 法令紋, 預防, 改善, 淡化, 紋路, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由

天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由

真正厲害的人會有的4種氣質　決定你有沒有「高級感」

真正厲害的人會有的4種氣質　決定你有沒有「高級感」

別帶著煩惱入睡！讀懂「10條清醒金句」，讓你豁然開朗

別帶著煩惱入睡！讀懂「10條清醒金句」，讓你豁然開朗

營養師曝「6種超傷腦食物」快少吃！小心變金魚腦還容易得失智症 「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名沒時間觀念，永遠慢慢來 不知不覺大一號？營養師教你「4招」擊退中年發福 斷捨離總是失敗？三大常見誤區：東西用不舊、花錢比例失衡都是關鍵 職場中最可怕的3種人　閃遠、保持距離是最佳相處之道 你有多會裝？超準心測「別針別哪裡」，秒測你的虛偽指數 張清芳2個帥兒子曝光！　母子聯手Cindy Chao做慈善助病童

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面