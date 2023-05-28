6件給畢業生超有心意的禮物！「友情萬歲」似顏繪相框還能當存錢筒

實習記者劉于禎／綜合報導

每年令人既期待又不捨的畢業季來了，準備帶著過去所學的滿滿知識，踏上新的旅程。也要和朝夕相處的小夥伴們道別了，6個超有心意的小物送上最美好的祝福，為人生重要時刻留下難忘的回憶。

KEYURA GARDEN瓔珞莊園 向日葵針織花束



全手工針織向日葵花束，每朵花都是選用高品質線材精心打造而成。相比於鮮花，針織花束更能永遠保存，也運用了花語是信念、光輝、高傲的向日葵來祝福畢業生勇往直前的去追求自己認定的幸福。

▲向日葵針織花束。（圖／Pinkoi提供，下同）

樂米花藝 蒲公英永生花鐘罩

蒲公英花語是自信、勇敢，這份美麗的祝福以玻璃罩住製成禮物，將畢業生們的勇氣與決心永久保存在此，提醒著莫忘初衷，不論多少困難都一定能迎刃而解，勇敢地隨風飛翔。

IGREAN艾綠繪 訂製IG相框

讓美好的畢業時刻永存記憶！這個IG風格的壓克力相框，可以把你喜愛的照片和文字融合在時尚簡約的透明外觀中，作為畢業送禮的特別選擇，可說是充滿驚喜和心意。

小金鈴花藝 Tinkerbell Flower 香草花園 永生花相框

這個不會凋零的永生花相框是由豐富的小花小草復刻而成，象徵著你的回憶永遠保持燦爛、盛開。在畢業季不論是送給自己或朋友，都能讓美好回憶綻放在你和他的生活中。

hibi 客製相片書

客製相片書可以為畢業季帶來幸福又有質感的回憶，裡面包含手作材料包、相片、裝飾小物，還有詳細的手作程序可以參考，即便是手殘黨也能順利將自己手做的溫度傳遞給朋友，在這個電子化的時代，將所有相處的點點滴滴都親手寫進書中，收到的人一定會特別感動。

可印 客製化似顏繪木質存錢筒

以手工似顏繪製成壓克力板及木紋框製成獨一無二的存錢筒，作為畢業季的特別禮物，激發畢業生存錢的動力並開始一個嶄新的人生階段，將積蓄和心願一步一步實現美好的未來。