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Krystal粉色禮服露美胸踏坎城紅毯　全汝彬性感直角肩Chopard加持更大氣

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記者李薇／台北報導　圖／路透社

第76屆坎城影展持續進行，南韓歌手Krystal與演員全汝彬一起走紅毯，只見兩人不約而同的都選擇了緞面禮服，一件粉紅色、一件奶白色，一個復古嫵媚、一個優雅仙氣，完全分不出高下，各有各的美麗大方，引起網友一片讚歎。

▲坎城影展,坎城,Krystal,全汝彬,Ralph Lauren,Ines Di Santo,Chopard,禮服,耳環。（圖／路透社）

Krystal初次踏上坎城紅毯，選了Ralph Lauren 2012春夏系列的作品，粉紅色緞面材質，在胸前設計出挖空，V領交叉綁帶延伸到腰間，露出性感直角肩與美胸，髮型更是以貼齊的復古風捲髮呈現，搭配一抹紅唇，是她鮮少嘗試的造型，相當好看。

▲坎城影展,坎城,Krystal,全汝彬,Ralph Lauren,Ines Di Santo,Chopard,禮服,耳環。（圖／路透社）

而演員全汝彬這次也一同出席紅毯，她選擇了設計師品牌Ines Di Santo的白色緞面禮服，簡約高領搭配大削肩的設計，在腰間透過裙襬打造出皺褶，一轉身整條閃鑽在背後熠熠生輝，低調又華麗，耳上戴了Chopard的蕾絲風格耳環，盡顯大氣。

▲坎城影展,坎城,Krystal,全汝彬,Ralph Lauren,Ines Di Santo,Chopard,禮服,耳環。（圖／路透社）▲坎城影展,坎城,Krystal,全汝彬,Ralph Lauren,Ines Di Santo,Chopard,禮服,耳環。（圖／路透社）

這次兩人一同現身紅毯，還挑了風格很類似的禮服，讓網友都看花了眼，紛紛大讚「太美了」、「兩人氣質都很好」，也有不少粉絲驚艷Krystal難得不以長直髮亮相，復古編織捲髮也能完美駕馭，不虧是女神。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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