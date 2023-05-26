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「人間香奈兒」Jennie穿工坊系列超有野性美！　透視蕾絲裙曬完美比例

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記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK成員 Jennie 剛憑著《偶像漩渦The Idol》登上第76 屆坎城影展紅毯，贏得國際矚目，轉眼間她拍攝VOGUE JAPAN的雜誌封面也曝光了，搶先穿著香奈兒CHANEL 2022/23 Métiers d'art 工坊系列，在復古視角下傳遞個人「野性美」，深深感染粉絲。

Jennie此系列拍攝服飾主要來自CHANEL 2022/23 Métiers d'art 工坊系列，揮灑作品中自由奔放的70年代流行靈魂，首套白色蕾絲服飾是品牌經典元素象徵，穿透感的細小花瓣疊加注入背心洋裝內，Jennie透過叛逆又甜美的個人風格加持，少了秀上極為正式的穿法，刻意將另一側肩帶滑落，彰顯她迷人的直角肩線條。接著透過迷你串珠包搭配，藉此營造出長項鏈的效果，她輕鬆坐在粉色沙堆中，「人間香奈兒」的活潑稚氣脫穎而出。

另一套黑色透膚連身衣也是Jennie過往鮮少嘗試的造型，戴上銀色頭巾與領結呼應，隨著印花和透視材質遊走出修長的身材曲線，略帶日系的視覺效果令人耳目一新。總能踏出舒適圈，將各種挑戰性單品穿出個人風格，成為Jennie的過人之處，輕鬆渲染超強時尚魅力。

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關鍵字：

BLACKPINK, VOGUE, JAPAN, Jennie

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