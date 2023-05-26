LV貝殼包太可愛！2024早春「浪漫人魚禮服」也讓人一秒愛上

▲LV 2024早春系列充滿奇幻感。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

如果水中女孩到陸地上，會穿什麼？LOUIS VUITTON（路易威登）在義大利美麗島 （Isola Bella）舉辦2024早春秀， 給了解答。

美麗島面積僅有0.2平方公里，宛如處於馬焦雷湖 （Lake Maggiore）的水上宮殿，被茂盛的植物簇擁，LV的奇幻旅程在此展開。故事從水中女孩到了陸地說起，LV藝術總監Nicolas Ghesquiere植入了拿手的科幻未來感，從第一套鰭狀領片、潛水衣延伸而來的褲裝，就能看出奧妙，他用熟捻的元素加上大膽創新的輪廓與細節，玩出許多變化。

▲LV在義大利美麗島舉辦2024早春秀。





▲開秀第一套由潛水衣而來的褲裝，有著鰭狀領片。





▲洋裝可見魚鰭狀的領片、裙襬。

▲鱗片般的裙。

水中生物的服裝除了有鰭狀的衣領、裙襬，還有鱗片般的短裙、長褲，巴洛克帽飾上的珍珠，既華麗也像水中泡泡，彩繪玻璃般的花朵圖案洋裝，用波浪荷葉勾邊，加上各式巴洛克風格頭飾，正是他們想發掘的、地面上引人入勝的事物景色，最後幾套建築廓形的雪紡長禮服既柔且剛，層層皺褶是水草、浪花，或是人魚公主上岸都說得通。

▲洋裝上的圖案如彩繪玻璃。





▲浪漫的雪紡禮服，彷彿人魚公主上岸。

吸睛的貝殼造型小提包呼應著從湖水上岸的情境，讓人忍不住多看幾眼，大秀前當曝光先鋒部隊的GO-14除了淺黃還有淺灰、淺藍等，走的是優雅路線，而大型水桶包染上鮮豔的橘、寶藍，甚或色塊拼接，則顯得大鳴大放。飾品的搶眼度完全沒在客氣，巨大的戒指、手環氣勢很足，這不是適合日常佩戴的設計，但當有場合需要，一戴就贏了。

▲貝殼造型的包包相當可愛，設計充滿與「水」的連結。

▲水桶包、大提包都很搶眼。





▲各種頭飾增添更多奇幻旅程的意象。



▲船錨造型的扣子、極具特色的帽飾。







▲巨大的戒指、手環。

一眾明星聚集在美麗島參與這場秀，南韓人氣團體Stray Kids成員Felix穿著酒紅色外套現身，秀後他po文表示：「能夠親看到這場早春秀及一套套傑作，感到相當榮幸。」大陸女星宋茜的深V上衣更是引起話題，來自2023秋冬系列、其實深V中央有透膚薄紗襯著，但看起來極度火辣，顯得自信又個性。

▲大陸女星宋茜穿著深V上衣配長褲，又辣又有個性。





▲南韓人氣團體Stray Kids成員Felix開心出席LV 2024早春秀。

更多2024早春秀

CHANEL

CHANEL（香奈兒）的 2023/24 Cruise 度假系列大秀日前在美國洛杉磯的電影片廠舉辦，充滿五光十色的大螢幕光芒，從 1920、30 年代的奢華到1970、80 年代的迪斯可動感都能感受，一舉囊括不同時代的時尚風華，五彩的色調讓人立刻聯想到好萊塢與加州陽光，各種精緻的圖騰無論抽象或具象都吸睛，包括金色立方、黑色與金色人字紋、迪斯可燈球、奶昔與直排輪等等，藝術總監Virginie Viard為系列下了註解：「希望帶給大家一股清新氣息，一段遠航旅程和輕盈愉悅的美好幻想。」

DIOR

DIOR的2024早春系列在墨西哥發表，美麗的蕾絲與刺繡、各式包款配件都讓人驚豔，向墨西哥傳奇藝術家Frida Kahlo（芙烈達卡蘿）致敬是一大主軸，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri從Frida Kahlo的穿著與畫作得到許多靈感，例如她常穿的男士三件式西裝、傳統服飾Huipil等等，並邀集墨西哥各地、不同世代的工匠打造刺繡與織物用於服裝上，彼此交流產生許多火花，讓傳統工藝更有發揮。

GUCCI

GUCCI 2024早春秀在南韓首爾景福宮舉行，揉合韓國文化與GUCCI風格、充滿街頭元素，再加上解構主義的設計，讓服裝變化多端，配件也相當精彩。部份服裝以GUCCI 1990年代晚期的典藏輪廓為靈感，但運用2010年代的色彩重新演繹，強調出傳承與革新，滑板是街頭文化的要素，GUCCI最有趣的做法是將滑板變成包包，而非踩在腳下滑行，抱著滑板遊走城市，創意無限且永遠玩不膩。