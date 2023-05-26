減肥早餐5大搭配公式！先喝溫開水＋低GI原型食物，瘦最快不反彈

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

經過一晚上的睡眠，身體能量都會被消耗殆盡，所以第一個下肚的早餐特別重要，可以幫助腸胃良好蠕動，讓脂肪燃燒，維持一整天的活力。

1.300毫升溫開水

在起床之後的第一件事情，可以先喝300毫升的溫開水，幫助喚醒腸胃，並且達到補充水分的效果，讓消化系統慢慢甦醒、活絡。

2.蛋白質補充

早餐可以1到2顆的蛋，根據不同的身體狀況，攝取足夠豐富營養，喜歡有飲品的人，可以搭配無糖豆漿、無糖優格或是牛奶，挑選優質的蛋白質來補充，減少奶茶、紅茶等高糖飲料，不攝取過多零營養價值的熱量。

3.優良碳水化合物

比起吃精緻的麵包、米飯，讓升糖指數立刻上升，更建議從原型食物下手更好，像是玉米、山藥、紅薯或是南瓜等等，透過這類型相對低GI的食物，加上較多的纖維，促進腸胃蠕動，而且又有飽足感，清淡烹調就可以吃得營養又健康。

4.蔬菜、水果二選一

早上可以挑選一些維生素高、膳食纖維多的蔬菜或水果，盡量不要挑選過甜的食材，可以選擇番茄、花椰菜、紫甘藍、胡蘿蔔，水果則建議奇異果、草莓、藍莓、小番茄等等，透過裡面富含的維生素來補充身體所需，降低過多熱量。

5.好的脂肪加入

現代反式脂肪、加工過的油品太多，但那些通常都不是好的油脂，建議可以吃一點核桃、杏仁或是腰果等，透過天然種子的油份，幫助其他養分更好地被吸收，同時也有抑制食慾的效果，但不用攝取過多，一天一小把就可以了。