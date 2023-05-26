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凱特王妃舊衣新穿1招搞定　加上珍珠皮帶女人味立現

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▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃再次穿上Alexander McQueen粉紅褲裝出席公開活動。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

將於今年暑假上映的真人版電影《芭比》，未演先轟動，已在時尚圈帶起「芭比粉Barbiecore」風潮，昨英國凱特王妃拜訪Kinship慈善組織，也穿一襲甜美又帥氣的粉紅褲裝現身，雖未若「芭比粉」強烈，但淡粉紅色套裝讓她顯得活力滿點，這套服裝1年前已曝光，不過此次她多加了皮帶，為舊衣注入新意。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃巧搭約3,600元的Camilla Elphick珍珠皮帶，讓造型煥然一新。（圖／路透社）

視場合與活動內容慎選服裝的凱特王妃，每回出席與小朋友教育或醫療相關活動，總會選擇比較柔和甜美的粉紅裝，此次探訪給予隔代或親屬教養支持的Kinship慈善組織也不例外，再次穿上去年6月穿過的Alexander McQueen粉紅褲裝，當時她搭白色上衣，這回則搭配V字領的粉紅襯衫。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃席地而坐，與小朋友與家長們親切互動。（圖／路透社）

不過讓一樣的套裝有全新感受的小技巧，在於凱特王妃擅用配件，此次她繫上約3,600元的Camilla Elphick白色皮帶，扣環處點綴珍珠，顯得女人味十足，色系也與MARIA BLACK珍珠耳環、Gianvito Rossi白色高跟鞋完美呼應。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃去年6月首次穿Alexander McQueen粉紅褲裝，當時內搭白色上衣。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

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關鍵字：

凱特王妃, Alexander McQueen

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